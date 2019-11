El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2022 se someterá a la revocación de mandato para evitar que haya un golpe de Estado en nuestro país.

“Ahora va a haber revocación del mandato, el Presidente de la República se va a someter a una consulta en el 2022; se le va a preguntar al pueblo: ¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?

"El pueblo pone y el pueblo quita. Eso ya está establecido en la Constitución. Esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida, no queremos aquí en México golpes de Estado, no queremos la imposición mediante la fuerza”, dijo López Obrador durante un evento con grupos indígenas este domingo en Tlapa, Guerrero.

El presidente López Obrador aseguró que por esa política contra los golpes de Estado, su gobierno decidió dar asilo en nuestro país al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

En su discurso, aseguró que las reformas que él ha promovido y que le han aprobado en el Congreso, como consulta popular, nuevo catálogo de delitos y eliminación del fuero, representan “una nueva Constitución”.

Indicó que ya envió una iniciativa al Congreso para que sea constitucional que las personas adultas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, reciban una pensión o beca.

El mandatario federal expuso que a casi un año de iniciado su gobierno, puede probar que de cada 100 hogares en el país, en 50 ya llega cuando menos un apoyo; refirió que en el caso de las comunidades indígenas, de cada 100 casas, en 90 llegan los apoyos.

Acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, López Obrador anunció que en ese estado, a petición del mandatario estatal, se aplicará también el programa Sembrando Vida y el de construcción de caminos con mano de obra local.

López Obrador reconoció que el programa piloto de entrega de fertilizantes en Guerrero, no funcionó, debido a fallas en la operación, pero también por el bloqueo de personas a los camiones que transportaban el producto. Sin embargo, el Presidente se comprometió a que, personalmente, atenderá que el fertilizante sea entregado a los beneficiarios.

Durante el evento, personas de comunidades indígenas hicieron una ceremonia tradicional para orar por el mandatario federal.

