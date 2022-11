Recorte al INE impactaría a comicios del 2023 y 2024

Los exconsejeros electorales Arturo Sánchez Gutiérrez y Jaime Cárdenas Gracia coincidieron que de concretarse el recorte para el Instituto Nacional Electoral (INE) por más de 4,000 millones de pesos, pondría en peligro acciones como capacitación de funcionarios de casilla, actualización de las credenciales de elector y hasta la organización y ejecución de las elecciones de 2023 en Coahuila y Estado de México, así como la sucesión presidencial del 2024.

Entrevistado, el exconsejero del IFE, Arturo Sánchez, calificó como complejo que la Cámara de Diputados prevea un recorte para la autoridad electoral en 2023, justo cuando también se analiza una reforma electoral que tendría un impacto presupuestal.

Ejemplificó que en caso de desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales habría un ahorro, mismo que tendría que trasladarse a la nueva autoridad nacional electoral debido al incremento de sus funciones, y planteó que los actores políticos deben tener ya las reglas con las que competirán en 2023 y 2024.

Expuso que, un eventual recorte por más de 4,000 millones de pesos, como plantea la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, podría impactar en la actualización del Registro Federal de Electores.

“Poner un recorte en el lugar incorrecto podría generar que falte la calidad de la elección”, alertó.

Arturo Sánchez resaltó que, a diferencia del año pasado, ahora la Cámara de Diputados tendrá que argumentar las razones del recorte y especificar los rubros, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Recordó que el Instituto Electoral pidió recursos para una eventual consulta popular el próximo año, por lo que si el gobierno se compromete a que no la promoverá, entonces el INE “puede sobrevivir”.

Piden cuidar fiscalización

Entrevistado por separado, el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, advirtió que si el recorte planteado por la mayoría de Morena no es “quirúrgico” impactará actividades sustanciales del órgano electoral, por lo que pidió a los legisladores cuidar temas como la fiscalización a los partidos, la capacitación electoral y la organización de las elecciones en Coahuila y Estado de México, así como los preparativos de la sucesión presidencial del 2024.

“Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, existe una sentencia de la SCJN, que estableció que los recortes del gasto estén justificados.

“Lo que diría es que sí hay que tener cuidado, supongo que tendrán los diputados información sobre gastos superfluos, gastos en viáticos. Yo esperaría que el recorte fuera para esos gastos que no son de actividades esenciales y no para fiscalización de las campañas.

“Ojalá que no hagan como el año pasado, un recorte general, porque no sería razonable, porque además está la sentencia de la Corte. Si es algo como lo ocurrido el año pasado no es un buen mensaje ni al INE ni a los procesos electorales. Hay que tener cuidado con esos recortes”, sostuvo.

Indicó que los riesgos que puede ocasionar son, “por ejemplo que la capacitación electoral sea más superficial, que no se realice como debe ser, y eso significaría que los funcionarios de casilla tendrán menos capacitación y apoyo de la autoridad electoral.

“Eso puede incidir en el proceso de credencialización, que se tenga el dinero suficiente para el registro federal de electores, que en lugar de expedir 100% de credenciales se expida el 70%, con lo que se estaría vulnerando el derecho a votar de muchos ciudadanos.

“Puede haber ese tipo de consecuencias muy negativas, pero hay que esperar, ojalá que hagan algo razonable, no poco lógico en contra del sentido”, requirió.

