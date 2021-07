Interrupción legal del embarazo

¿Qué puedo hacer si vivo en un estado sin aborto legal?

En México son los congresos locales quienes tienen facultades para modificar, anular o integrar legislaciones que estarán vigentes en dicha entidad. Pero esto no significa que la población de un estado no pueda beneficiarse de la legislación de otro. Una de las interrogantes más importantes ante estos avances locales es justamente esa. Muy bien por Veracruz, ¿pero qué pasa con quienes no viven ahí? Aquí te contamos las alternativas.