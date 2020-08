Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) revocó la respuesta de la Presidencia de la República en el sentido de declararse incompetente para otorgar la información de dónde el presidente Andrés Manuel López Obrador sacó los datos para aseverar que 90% de las llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres recibidas en el sistema de atención telefónica de emergencias 911 son falsas.

De acuerdo con la resolución del 29 de julio pasado, el pleno del Inai dio un plazo de 10 días para que cumpla con la solicitud de acceso a la información promovida por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres en la que concretamente se le solicitó documento que señale la fuente que utiliza el presidente para decir que el 90% de las llamadas son falsas; documento que señale cuáles son los criterios que se toman en cuenta para señalar que una llamada sea falsa y documento que señale cuáles son los criterios que se toman en cuenta para señalar que una llamada sea procedente.

Le ordena realizar una búsqueda exhaustiva, en todas las Unidades Administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Secretaría Particular, ni a la Coordinación General de Comunicación Social, de la expresión o expresiones documentales donde se encuentre la fuente que utilizó el presidente de la república en la conferencia matutina del viernes 15 de mayo de 2020, donde señaló que el 90% de las llamadas relacionadas con el tema de violencia contra las mujeres son falsas, así como los criterios para determinar que dichas llamadas son falsas o procedentes e informe el resultado de la búsqueda al particular.

En opinión de los comisionados, la Presidencia debió asumir competencia y activar el procedimiento de búsqueda de la información de interés del particular por lo que la Secretaría Particular como la Coordinación General de Comunicación Social, pudieran contar con la información de interés del particular.

Para emitir esa resolución, los comisionados consideraron que tanto la Secretaría Particular como la Coordinación General de Comunicación Social, pudieran contar con la información solicitada, toda vez que de sus atribuciones se advierte que reciben documentación y comunicados dirigidos al Presidente, dar congruencia a la información que el Gobierno Federal difunda a la población, así como precisar la información relacionada con los posicionamientos del Gobierno Federal.

El pasado 15 de mayo, en la conferencia de prensa una periodista le planteó al presidente López Obrador que “de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19,183 en enero a 26,171 durante marzo” y también preguntó “¿cómo se hizo la distribución de recursos para blindar programas y estrategias de atención y prevención de este tipo de violencias?”

Entre otras cosas, el presidente contestó: “(…) El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas. La mayor parte son falsas, pero esto dicho, informado por las mujeres del gobierno federal, la secretaria de Gobernación, la encargada del instituto de atención a las mujeres, Nadine, que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema”.

Ante esa situación Equis Justicia para las Mujeres presentó una solicitud de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero en junio pasado la Presidencia se declaró no competente y presentó un recurso de revisión el cual fue resuelto a su favor por el pleno del Inai.

