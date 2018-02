El candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un avance que la PGR haya iniciado una investigación por el posible delito de lavado de dinero contra el candidato del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, aunque pidió que la Procuraduría investigue los presuntos desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social y la Sedatu.

“Ojalá y se empiece a hacer esta investigación ya desde ahora, y se proceda. Lo que hizo ya la Procuraduría. (…) eso es un avance. Y lo mismo debe hacerse para el caso de la Sedesol, iniciar también la investigación desde ahora, en los dos casos. Es que son muy uñas largas, muy ladrones”, aseveró.

Entrevistado en Cancún, Quintana Roo, donde se reunió con empresarios locales, López Obrador afirmó sugirió a la coalición del PAN, PRD y MC, cambiar a su candidato presidencial, pues dijo que Ricardo Anaya está “manchado” con casos de corrupción, no sólo por posible delito de lavado de dinero con sus propiedades, sino también por el asunto de los moches cuando fue coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

“Si estoy planteando que sustituyan al candidato del PAN, es porque seguramente está implicado en casos de corrupción, no sólo lo que se está ventilando ahora de lavado de dinero. Es que él fue coordinador de diputados en el tiempo de los moches, y se extralimitaron en esa legislatura, fue cuando hubo más corrupción. (…) El candidato del PAN está metido en todos estos asuntos. Él fue de la mafia del poder”, dijo.

Buenos los nombramientos de Meade

El tres veces candidato presidencial calificó como “bueno” que el candidato presidencial del PRI, PVEM y NA, José Antonio Meade, haya nombrado a coordinadores regionales, entre ellos Miguel Ángel Osorio Chong, para apuntalar su campaña.

López Obrador afirmó los nombramientos anunciados por Meade son buenos, porque eso ayudará a que siga en la competencia electoral, y él no compita solo.

“Qué bien que esté reforzando la campaña de Meade, que se van a hacer cargo de regiones, según entiendo, para apuntalar la campaña de Meade. Eso es bueno, lo hacen todos los partidos, yo ayer opine que era mejor que cambiaran al candidato, pero ellos saben lo que más les conviene.

“En el caso del PRI, no cambiaron al candidato, pero lo están apuntalando. En el caso del PAN, hace falta que tomen una decisión, yo sigo sosteniendo que cambien a (Ricardo) Anaya por Diego Fernández de Ceballos, es mejor el maestro que el alumno”, opinó.

Sin embargo, López Obrador aseveró que ni a él ni a la democracia le conviene que las campañas presidenciales de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, se desfonden.

“Están muy mal nuestros adversarios, se están desfondando, pero qué bien que tomen decisiones para que continúen la lucha electoral, tenemos que dirimir nuestras diferencias. (…) Eso es lo mejor, van a ser los ciudadanos que van a decidir, y no nos conviene como nación ni a nosotros, que se terminaran de derrumbar los partidos y los candidatos de los machuchones, es ya no puedo decir la mafia del poder”, dijo López Obrador.

Una simulación mesa de Gobernación

Cuestionado acerca de por qué su partido, Morena, fue el único que no acudió el miércoles a la mesa de seguridad para candidatos que instaló la Secretaría de Gobernación, Andrés Manuel López Obrador dijo que su partido no acudió porque se trata de un acto de simulación.

“Porque es mucha simulación eso. El que está en Gobernación debería de ocuparse de otras cosas. Hay 70 homicidios diarios, que se ocupe de eso, junto con el Secretario de Defensa, el Secretario de Marina; con todo respeto, porque luego hasta se sienten.

“Ya no estamos en los tiempos de antes. Está tan mal la situación que no dan mucha confianza (las reuniones en Gobernación). Yo no traigo guardaespaldas ni los voy a traer. El que lucha por la justicia no debe temer, entonces vamos a seguir recorriendo el país de la misma manera. ¿Por qué no le dan seguridad a la gente, por qué a los políticos?”, se preguntó.

¿Es cierto que vamos a estar como Venezuela?

Mientras ofrecía la conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador fue interpelado por una ciudadana que le preguntó si es verdad que de ganar las elecciones del 1 de julio, México sería como Venezuela.

“Quiero preguntarle esto, para que yo y mi familia votemos por usted: ¿es verdad que nos va ir como le está yendo a Venezuela?”, cuestionó.

“No es cierto. No tenemos nada que ver con el gobierno de Venezuela ni con ningún gobierno extranjero. Este es un movimiento hecho en México, y lo que va a haber aquí, va a ser democracia y se va a acabar con la corrupción. ¿Sabes quién dice eso que asusta? Lo de la mafia del poder que no quieren dejar de robar”, respondió el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.

