El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, pese a la inconformidad de maestras y madres de familia, no dará marcha atrás a la cancelación de presupuesto para las estancias infantiles, pues argumentó que “no había legalidad y no había normatividad” en el ejercicio de los recursos públicos.

En conferencia de prensa esta mañana en Palacio Nacional, Obrador dijo tener conocimiento de las manifestaciones públicas y protestas de madres de familia y maestras, por considerar que no serán suficientes los 1,600 pesos bimestrales que dará el gobierno federal a los padres para que decidan si pagar una guardería o dárselo a los abuelos para que cuiden a los infantes.

“Yo sé que esto no les ha gustado; algunos tenemos también la protesta de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de otras asociaciones que recibían recursos, ya eso se terminó, vamos a procurar que sea de manera directa, desde la Tesorería de la Federación al beneficiario, y que no sea efectivo, que sea tarjeta”, comentó.

“Se crearon estas estancias infantiles, que son parte de la concepción neoliberal de privatizarlo todo, de subrogar servicios, como lo hicieron con las estancias infantiles, las guarderías del Seguro Social; y ya sabemos lo que desgraciadamente sucedió en la Guardería ABC, y no queremos eso”, sostuvo.

“Ahora lo que queremos es que sean los padres los que asuman su responsabilidad, tengan el apoyo y ellos decidan libremente. (…) Y van a decidir ellos libremente si continúan entregando esos recursos a quienes manejaban las estancias infantiles”, refirió.

El titular del Ejecutivo federal dijo que tiene información y pruebas de que las estancias infantiles a las que se les entregaban recursos públicos por cada niño que atendía, no eran manejados de manera correcta. Incluso, se comprometió a presentar información en este sentido, aunque no dio una fecha.

“Tenemos muchas pruebas de eso, vamos a presentarlas, porque vamos a dar a conocer todo lo que se entregaba y no llegaba a los beneficiarios. Y lo mismo en el caso de las estancias infantiles. Vamos a entregar el reporte”, dijo.

El presidente Obrador consideró que ahora los padres con hijos en etapa de infancia, recibirán más recursos que antes.

“Les digo que recibían menos de lo que van a recibir ahora, se los adelanto, no van a dejar de recibir el apoyo los padres y van a tener su apoyo y va a ser más de lo que recibían anteriormente”, aseveró.

El Primer Mandatario expuso que en ningún caso de beneficio social se entregarán los apoyos federales a través de intermediarios.

“Toda la ayuda va a ser personalizada, no vamos a entregar recursos a organizaciones sociales, ni de la sociedad civil, no van a haber intermediarios, todo el apoyo va a ser directo al beneficiario con tarjeta, porque tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con moche; como se dice coloquialmente, se quedaba en el camino”, comentó.

