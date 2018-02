Las bancadas del PAN, PRD y MC en la Cámara de Diputados anunciaron que presentarán una solicitud de juicio político en contra del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por considerar que usó la institución para dañar la imagen del candidato presidencial, Ricardo Anaya.

Mediante un comunicado, los coordinadores de esos partidos que conforman la coalición por México al Frente mencionaron que la solicitud de juicio político será “por el uso indebido del servicio público para dañar la reputación de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República”.

Los coordinadores Marko Cortés (PAN), Francisco Martínez Neri (PRD) y Macedonio Taméz (MC) aseguraron que, “indebidamente la PGR usa la secrecía con fines políticos, filtrando constantemente información para difamar y calumniar a Ricardo Anaya. Elías Beltrán se ha convertido en el Jefe de la guerra sucia del PRI”.

Dijeron que la solicitud de juicio político, tiene el propósito de que Elías Beltrán deje de usar con parcialidad a las instituciones de justicia federal, situación que actualmente lo convierte en un verdadero “mapache electoral”, dijeron.

“En un juego realmente tramposo, Elías Beltrán nos ha demostrado estar al servicio del PRI para con fines electorales, porque le ordenaron intervenir al ver que José Antonio Meade no sube en la preferencia electoral”, precisaron.

Los tres líderes parlamentarios aseguraron que es penosa la manera en que Alberto Elías Beltrán, encargado de la PGR, permite que la Procuraduría sea utilizada como instrumento de golpeteo político en pleno proceso electoral.

“Mientras en el país hay casos evidentes de corrupción, la PGR no se da ni por enterada, ahí tenemos a Rosario Robles y a José Antonio Meade, a quienes la Auditoría Superior de la Federación les ha descubierto un sistemático desvío de recursos cuando fueron titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y en cambio para ellos no hay investigación, no hay seguimiento y ni información por parte del Ministerio Público Federal”, argumentaron.

Aseveraron que la PGR ha sido inoperante en los casos Oceanografía, Tlatlaya, Casa Blanca, Nochixtlán, OHL, el socavón del Paso Express y La Estafa Maestra, pero “hay una tendencia de la PGR de manejar políticamente los asuntos, como es ventilando públicamente asuntos en contra de un candidato a la Presidencia de la República”.

“Vamos a exigir que el actual encargado de despacho de la PGR sea sujeto a juicio político, que deje el puesto para que responda ante la Nación por su cuestionado interés de querer enlodar la imagen de Ricardo Anaya, formando parte de la cortina de humo para ocultar sus deficiencias”, finalizaron.

jmonroy@eleconomista.com.mx