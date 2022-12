Pasan en el Senado modificaciones a las normas electorales

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general por 69 votos de Morena, PVEM, PT y PES, 53 del PAN, PRI, MC, PRD y senadores independientes en contra y cero abstenciones el decreto que modifica la minuta que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME), el llamado “plan b” de reforma electoral.

Al cierre de la edición, se discutían en tribuna, una por una, las 1,244 reservas sobre posibles modificaciones adicionales de última hora, presentadas por 60 senadores de todos los partidos políticos representados en el seno de la cámara alta.

Aprobado el decreto en lo general y particular y por haber sido enmendada la minuta de la Cámara de Diputados, el trámite a seguir es devolverlo para una nueva revisión.

Al razonar en tribuna su voto particular, uno de los nueve que fueron presentados —tres del PAN, dos de MC, uno del PRI, otro del PRD y uno más del llamado grupo plural—, Ricardo Monreal perfiló que su voto sería en contra, como fue, del “plan b” de reforma electoral a la legislación secundaria promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido político al que pertenece.

El suyo, dijo, “es un asunto de carácter personal y no debe de ofender a nadie porque esta es una Cámara revisora y la Cámara revisora tiene esa obligación constitucional. A nadie debe extrañar que asumamos con integridad nuestros actos, no soy ingenuo y sé a lo que me enfrento, lo único que quiero es que se respete la Constitución”.

El senador zacatecano presentó, adicionalmente, 319 reservas de modificaciones a los cinco ordenamientos a discusión y 20 artículos transitorios.

Junto con Monreal, el senador morenista Rafael Espino también votó en contra.

Oposición

Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, que coordina, Julen Rementería lamentó que entre los diversos puntos que plantea la reforma destaca que las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) pasen a ser temporales.

Para Miguel Osorio Chong, coordinador de la bancada del PRI, la izquierda en el gobierno está traicionando con los cambios electorales sugeridos las conquistas de la izquierda en la oposición.

Mientras que Emilio Álvarez, senador sin partido, interpretó que el hecho de construir una “reforma de esta magnitud sin el concierto de todas las fuerzas políticas, es apostar al conflicto en el 24 (…) Lo que están haciendo con absoluta claridad es apostar a la violencia y al conflicto.

“¿Qué implica esta reforma? Por supuesto que atenta con la capacidad operativa de la autoridad electoral”, resumió.

Podrían usar remanentes del financiamiento

Avalan que partidos conserven el registro sin llegar a 3%

La reserva presentada por el senador Israel Zamora (PVEM) para cambiar la redacción de los artículos 12 y 25 de la Legipe y (LGPP), respectivamente, para establecer el derecho de los partidos políticos a celebrar y promover candidaturas comunes y poder utilizar remanentes de recursos públicos y privados en ejercicios fiscales subsecuentes, fue aprobada por 58 votos de Morena y aliados y 49 en contra de la oposición.

La enmienda aprobada al artículo 12 numeral 2, segundo párrafo de la Legipe prevé:

“Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta ley.

“Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común”.

En este caso, aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad.

“Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos.

“Todas las autoridades electorales interpretarán las normas conforme a los criterios gramaticales”.

En tanto que la reforma de última hora al artículo 25, inciso d, segundo párrafo de la LGPP, establece:

“Los partidos políticos, en caso de así decidirlo, podrán utilizar los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales”. (Rolando Ramos)

