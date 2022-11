Organizadores de #ElINENoSeToca piden condiciones para marcha del próximo domingo

Las 51 organizaciones sociales que componen el colectivo "Unidos" dieron detalles de la marcha del próximo domingo en 25 ciudades del país con el propósito de manifestar su rechazo a la reforma electoral planteada por el gobierno federal y en defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con el lema #ElINENoSeToca, los organizadores dijeron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no son ni racistas, clasistas, corruptos, aspirantes a fifís ni conservadores, como los llamó, sino ciudadanos en uso de su derecho a la expresión y a la libre manifestación.

Indicaron que la marcha saldrá a las 10:00 horas del domingo 13 de noviembre del Ángel de la Independencia hacia el Paseo de la Reforma para ingresar por avenida de la República al Monumento a la Revolución. Los organizadores descartaron acudir al Zócalo como se los propuso López Obrador.

Los organizadores pidieron a los ciudadanos acudir vestidos con alguna prenda de color rosa. La vanguardia estará encabezada por un contingente de jóvenes de distintas organizaciones civiles y en el monumento a la Revolución únicamente habrá un orador: José Woldenberg Karakowsky.

Además, solicitaron a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad, Omar García, que garanticen la seguridad y las condiciones para que la movilización social se lleve a cabo sin contratiempos.

Paralelamente, se llevarán a cabo movilizaciones similares en las ciudades de Aguascalientes; Campeche; Cancún; Ciudad Juárez y Chihuahua; Culiacán; Guadalajara; Monterrey; Hermosillo; Irapuato y León; Mérida, Mexicali; Morelia; Playa del Carmen; Puebla, Querétaro; Saltillo; San Luis Potosí; Tampico; Tijuana; Torreón; Xalapa y Puerto Vallarta, además de Los Ángeles California en Estados Unidos.

La persona legalmente responsable de nuestra seguridad alimenta el riesgo en el que vivimos quienes no compartimos su delirio y defendemos el derecho a expresarnos. Qué peligroso. @PodermxXmx @redesunidosmx @SocCivilMx @FCN_mx @UnidosPorMx2024 @unemexico_ pic.twitter.com/KshkDGNuu8 — Gaby Sterling (@gaviotasterling) November 8, 2022

Gabriela Sterling, presidenta de la organización Poder Ciudadano, dijo que “el INE corre el riesgo de perder su autonomía y con ello su eficacia con el piso básico de la democracia nacional. La iniciativa de reforma que se discute en estos días en la Cámara de Diputados tiene como objetivo desfigurar el carácter autónomo que le da sustento a sus funciones. Se cancelaría la posibilidad de la alternancia en el poder”.

Dijo que los integrantes de "Unidos", “estamos siendo objeto de agresiones. No somos enemigos de nadie, somos ciudadanos y ciudadanas ejerciendo nuestra libertad, ejerciendo los derechos que hemos conquistado y no estamos dispuestos a perder”.

A nombre de las 51 organizaciones hizo un llamado a las y los diputados y senadores: “les recomendamos no aceptar ni la compra ni la coacción de su voto, tienen la posibilidad de recuperar nuestra confianza, de volver a representarnos y de votar atendiendo nuestro mandato. Desde la sociedad civil organizada lanzamos un llamado urgente a la ciudadanía: si no salimos a las calles a manifestar nuestro rechazo, al desmantelamiento de nuestras esperanzas, no vendrá un mejor futuro. Hoy no importan los colores ni las ideologías, lo que nos debe unir es el México donde todos cabemos”.

Por su parte, Carlos Moris de Sociedad Civil MX expresó: “hemos visto gobernar a todos los partidos: PRI, PAN, PRD y Morena. No somos el México de un solo partido ni queremos volver a serlo. Hoy tenemos la posibilidad de la alternancia, de elegir con libertad quién nos va a gobernar y representar. Con este INE llegaron y con ese INE queremos llegar en 2024”.

En tanto, Diego Ernesto Díaz Iturbide de Impacto Legislativo resaltó que es mentira que el INE sea el órgano electoral más costoso del mundo, como asegura López Obrador, “eso es una falacia, no es comparable con los 7,000 millones de dólares que se gastan por elección en la India, no es comparable con los 9,000 millones de dólares que se gastaron ayer en la elección en Estados Unidos”.

El riesgo que corremos como nación, como sistema político y como ciudadanos con derechos si el cambio es repentino y al vapor sí es preocupante.



Es por eso que pedimos solo una cosa: No tocar al INE hasta pasadas las elecciones del 2024. #YoSiVoyALaMarcha pic.twitter.com/ZJK3aa2pYG — Diego Ernesto Díaz Iturbe (@DiazIturbe) November 9, 2022

Irma Juana Chávez Cruz, exgobernadora en comunidad rarámuri del 2014-2016, dijo que el gobierno federal no consultó a los pueblos indígenas sobre los impactos de la reforma electoral que propuso.

“Se nos violenta una vez más nuestro derecho a la participación política en la definición de las instituciones. ¿o acaso este gobierno con sus discursos ingenuistas no considera que tenemos derecho de participar en este proceso más que con encuestas electrónicas amañadas a las que no tenemos acceso? Nos invisibilizan a los integrantes de las comunidades indígenas”.

Emilio Álvarez Icaza mencionó que las organizaciones darán seguimiento al proceso legislativo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. “Lo que tiene que tenerse absolutamente claro es que haremos todo lo pacífica y legalmente posible para que esta reforma no pase”, planteó.

Marco Adame confió en que no haya nadie considerando provocación para distorsionar la marcha del domingo en la Ciudad de México y cualquier otra parte del país, pues dijo que los ciudadanos que acudirán, “vamos de manera pacífica, determinada, que proteja y garantice el derecho de reunión”.

(Con información de Jorge Monroy.)

kg