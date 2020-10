Comenzó el programa nacional de vacunación contra la Influenza de temporada. Se aplicarán 36 millones 490,871 dosis en todo el país entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; el director del IMSS, Zoé Robledo; entre otros funcionarios, se colocaron la vacuna frente a los medios de comunicación.

“La importancia es evitar que dos epidemias que podrían presentarse en cursos, una extraordinaria como es la pandemia de Covid.19, actualmente en 9 semanas de reducción, pero con siempre con la posibilidad de que pudiera tener un repunte durante el invierno, se combine con lo que es irremediable que ocurra es la temporada de Influenza 2020-2021. La vacuna tiene como propósito salvar la vida, reducir la posibilidad de enfermedad grave en personas altamente susceptibles”, dijo López-Gatell.

Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), explicó que la Secretaría de Salud destina alrededor de 1,800 millones de pesos para adquirir vacunas.

Explicó que la vacunación contra la Influenza no es anual, sino cada temporada invernal, lo que implica que también en enero, febrero y marzo.

Expuso que la vacuna no es la misma de siempre, sino que su composición va cambiando con base en los tipos de virus que están circulando en el hemisferio norte.

Indicó que la población blanco son personas de 6 a 59 meses de edad; de 60 y más años; embarazadas, trabajadores de la salud, así como personas que padecen enfermedades cardiovasculares; diabetes mellitus; obesidad mórbida; enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma; insuficiencia renal, inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer y personas que viven con VIH.

Indicó que la temporada más alta de casos de Influenza ocurre entre diciembre y enero.

La campaña de vacunación no es para evitar que nos enfermemos, es para evitar que si nos enfermamos seamos un caso grave y disminuir la posibilidad de que seamos una defunción”, dijo Veras Godoy.

“La vacuna para generar anticuerpos o titulaciones protectoras se tarda de dos a tres semanas, para que cuando lleguemos a la temporada donde esté circulando más el virus de la Influenza estemos protegidos”, señaló.

La funcionaria afirmó que colocarse la vacuna no implica que la persona vaya a desarrollar la enfermedad.

“Es una vacuna inactiva o muerta. Lo que le aplicamos a las personas, en términos sencillos, son partes del virus; el virus se fragmenta y lo único que se le deja son las características que generan anticuerpos, no las que generan la enfermedad. Entonces, la vacuna no produce la enfermedad.

“Si se vacunaron en octubre y a los tres días presentan un problema respiratorio ¿qué pensamos? ¡Pues es la vacuna! Pero no es la vacuna; nosotros ya traíamos incubado el problema de salud y por eso presentamos un problema respiratorio, pero no es la vacuna. No tiene ninguna posibilidad de presentar síntomas respiratorios o enfermedades respiratorias”, sostuvo.

Destacó que si alguna persona ya se enfermó de Influenza en esta temporada, aún debe vacunarse, porque aún hay varios tipos de influenza A y B.

Finalmente, Miriam Esther Veras Godoy consideró que debido a la situación del Covid-19 se espera que más personas acudan a vacunarse.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que más del 87% de las personas que mueren por influenza no tenían antecedentes de vacunación.

