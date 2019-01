El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina “estamos trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolina y diésel.

Siguen los actos de sabotaje, siguen rompiendo los ductos. Ayer hicieron eso, actos de sabotaje. Nos sacaron de operación. Algunos ductos, salió de operación el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, y se está actuando para no poner en riesgo la vida de los ciudadanos. No hemos dejado de trabajar para normalizar el servicio, que no falte la gasolina y se está avanzando a pesar de los pesares; avanzamos hacia la normalización”.

AMLO pidió a los ciudadanos, particularmente de la Ciudad de México, que siga resistiendo y aguantando las molestias que significa hacer filas para cargar gasolina. Aseveró que no es obligatorio cargar conforme al número de la placa de automóvil, pero solicitó a los ciudadanos que ayuden con esta medida.

El presidente mexicano adelantó que el martes próximo hará un recorrido por donde corre el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, para hacer asambleas en las comunidades aledañas, a fin de solicitarles a los pobladores que denuncien cualquier acto de huachicol.

“Hay una acción deliberada para impedir que normalicemos el abasto”, aseveró Obrador.

Juan Francisco Rivera Cavazos, técnico de Pemex, explicó que cuando ocurre una picadura de algún poliducto, se cierra el flujo y luego comienzan los trabajos de reparación, para lo cual se requieren de 1 a 12 horas, dependiendo de la gravedad. Dijo que se regulará la venta de válvulas para evitar que los huachicoleros las pongan en los ductos.

El General de la Sedena, Arturo Velázquez, aseveró que las personas que se dedican al robo de combustible buscar dejar “ciego” el ducto Tuxpan-Azcapotzalco para seguir extrayendo combustible. Destacó que solo para la vigilancia de este ducto están asignados 850 elementos del Ejército.

El presidente Obrador dijo que su gobierno acercará a las comunidades que se dedican hasta ahora al huachicol, los seis principales programas sociales de su gobierno, entre ellos becas para estudiantes y pensión para adultos mayores.

López Obrador anunció que su gobierno adquirirá 500 pipas de 60,000 litros para Pemex, a fin de reforzar su plan de transportación de gasolinas, y con ello se podría trasladar hasta 200,000 barriles diarios de ese combustible.

El mandatario indicó que ya comenzó el diálogo de su gobierno con los poseedores de contratos de importación de gasolinas. Indicó que los contratos entregados en las rondas petroleras permitía a los particulares abrir hasta 3,000 centros de distribución e importar 1.5 millones de barriles diarios de gasolina. Sin embargo, dijo que ninguna de estas dos situaciones se ha cumplido. Por ello, mencionó que hablará, con respeto, con estos empresarios.

El presidente Obrador afirmó qué hay reservas suficientes de gasolina, y que solo hay un problema de distribución. Mencionó que están jugando a las vencidas los “traviesos” que se dedican al huachicol, y dijo que su gobierno no cederá en su plan de combate al robo de hidrocarburos.

AMLO afirmó que el huachicoleo se usa para el robo de combustible, pero aplica en todos. Mencionó que el robo también era en las plataformas petroleras y en la compra de medicamentos. Dijo que su gobierno atracará también estas problemáticas. “Poner orden en el caos”, dijo.

El presidente dijo que cuenta con el respaldo de todos los Gobernadores en su plan contra el huachicoleo; destacó que así como los mandatarios se beneficiaron este año con mayores recursos de participaciones federales, tendrán mayores recursos por los ahorros que se obtendrán debido el combate al robo de combustibles.

Lopéz Obrador admitió que si hay barcos fondeados en los puertos, y dijo que es parte del inventario que tiene el Gobierno. Mencionó que se están descargando en los puertos todas las embarcaciones. Afirmó que no es cierto que Pemex pague un costo por tenerlos ahí varados.

El Presidente Obrador dijo que al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, le fue muy bien en su viaje a Nueva York, donde se reunió con inversionistas. Aseguró que allí el Secretario pronosticó que iba a bajar el dólar a menos de 19 pesos, y ayer el peso se fortaleció. “Entonces le fue bien. Es muy buen técnico, es muy profesional (el secretario de Hacienda)”, dijo.

Acerca del Foro Económico de Davos, que comenzará el 21 de enero, el Presidente dijo que no acudirá porque ahora no se puede despegar del país debido a la situación por el robo de combustible. Indicó que serán los funcionarías de la Secretaria de Hacienda, los que van a decidir quién acudirá.

Cuestionado por qué aceptó transferir el mando de la Guardia Nacional de la Sedena, a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Andrés Manuel López Obrador dijo que fue debido a que es necesario contar con ese órgano de seguridad. Destacó que, en caso de que mañana lo apruebe la Cámara de Diputados, la Guardia dependerá administrativamente de la SSPC y operativamente de la Sedena.

AMLO señaló que su gobierno detuvo una licitación de fibra óptica, a fin de que el gobierno tenga pueda cumplir su promesa de campañas de que haya internet en lugares públicos.