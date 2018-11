La titular de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, rechazó que en las dos secretarías que encabezó durante este sexenio se hayan contratado empresas fantasma como lo reveló la investigación periodística, la Estafa Maestra.

“Para acusar se necesitan pruebas, más allá de relatos periodísticos. La libertad de expresión es un derecho en nuestro país y por el cual hemos luchado todos, pero se requieren pruebas. Sedesol y Sedatu no contrató (sic) a ninguna empresa fantasma, no tuvieron ningún vínculo con las empresas mencionadas por la Auditoría Superior de la Federación, contrataron universidades públicas y yo como universitaria me niego a que se les catalogue como universidades que se prestaron a una triangulación de recursos”, justificó.

Al comparecer ante comisiones unidas del Senado, enfrentó los cuestionamientos de los legisladores, quienes insistieron en conocer el destino de los recursos públicos supuestamente desviados.

Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, arremetió contra la funcionaria de quien dijo que ha sido muy capaz “para desaparecer dinero público” y exigió que se explique a dónde se desviaron más de 2,300 millones de pesos de las dos dependencias.

Más allá fue la senadora por Sonora, Lilly Téllez, quien desde su curul le lanzó un “no huya, Rosario, no huya, en 30 días va a perder el fuero, la patria le demanda que usted no huya del país”.

“Aquí estaré senadora, con mucho gusto”, alcanzó a responder fuera de micrófono Robles.