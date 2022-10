“Necesitamos un presidente del PRI que no sea vulnerable”

El PRI vive una crisis de grandes proporciones provocada por las “vulnerabilidades” de su presidente nacional, Alejandro Moreno, externó el exdirigente priista Pedro Joaquín Coldwell, al considerar que el Revolucionario Institucional perderá viabilidad electoral si no se mantiene una coalición de oposición.

“Está viviendo el PRI una crisis de grandes proporciones; me parece que los problemas del titular del partido le están afectando a la institución seriamente.

“Un grupo de expresidentes (del PRI) decidimos plantear esto hace varios meses (14 de junio) al presiente Moreno que planteara la posibilidad de separarse anticipadamente de su cargo para no afectar al partido; sin embargo, no lo consideró adecuado y no se pudo avanzar más, pero el partido aún no se repone de la derrota electoral del 2018 y ahora viene esta crisis que contribuye a agravar los problemas”, dijo.

En entrevista, el también exsecretario de Energía en el gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvo que Alejandro Moreno es vulnerable, “y puede fácilmente ceder ante presiones, necesitamos un presidente o una presidenta que no tenga la vulnerabilidad que hoy tiene el exgobernador de Campeche”.

Pedro Joaquín Coldwell recordó que dos veces se ha solicitado la renuncia a Alejandro Moreno Cárdenas, y en ambas ha expresado que no dejará el cargo.

—¿Los priistas están en manos de Alejandro Moreno?

“No lo diría en esos términos, pero es el presidente del partido, es el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional; los estatutos le dan fuerza al Comité Nacional, y el Consejo Político está integrado por mucha gente afín a él, lo cual hace que el partido no esté funcionando adecuadamente en sus órganos y actuar con cierta autonomía como el Consejo Político”.

“Lo correcto, se le planteó en la reunión que tuvimos con el licenciado Moreno (en junio), que lo ideal sería convocar a una gran asamblea general del partido donde hubiera un análisis autocrítico, un debate sobre los rumbos del partido y una reestructuración a fondo.

“Pero no parece que la dirigencia vaya por ahí. El PRI necesita reinventarse a las nuevas condiciones que hay hoy en día en el país, frente al desarrollo de un régimen que parece ser hegemónico, el surgimiento de un partido hegemónico a la manera de lo que fue el PRI de los años 60, 70.

“Frente a una sociedad cada vez más informada, más exigente, más demandante, más crítica, el PRI debe plantearse todo: su organización interna, su ideología, sus estrategias de luchas, sus proyectos para atraer el voto de los jóvenes y las nuevas generaciones”, planteó.

Cuestionado sobre la alianza con PAN y PRD, que está suspendida por la decisión de Alejandro Moreno y otros diputados de votar en favor de la ampliación, a 2028, de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Pedro Joaquín Coldwell advirtió que la única alternativa que tiene el PRI es buscar las alianzas con partidos de oposición.

“Sin alianza el PRI pierde viabilidad electoral seriamente. En las actuales circunstancias del país hay que hacer alianzas, el propio partido en el gobierno hace alianzas con tres o cuatro partidos, entonces el PRI, bastante menguado como está, requiere alianza con los partidos opositores. Solo un frente opositor unido puede contribuir a darle competencia electoral a las oposiciones y a generar equilibrios en el poder del país”, aseveró.

—¿Qué pretende el gobierno con el PRI, debilitarlo o aniquilarlo?

“Es evidente que si el PRI abre un franco de debilidad, el oficialismo, lo va a aprovechar, esto es política”.

jorge.monroy@eleconomista.mx