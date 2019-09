Porfirio Muñoz Ledo anunció su retiro de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y, con ello, del recinto legislativo de San Lázaro y, tal vez, de su último alto cargo político en su profusa carrera.

Tras horas de discusión entre la oposición y Morena y sus aliados, con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, que se busca aprobar y que dejaría al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador seis meses más al frente de la Cámara baja, en un acto inesperado Muñoz Ledo anunció desde el Pleno que dejaba la presidencia de la Mesa Directiva para no ahondar la crisis política que dijo se puede suscitar por el tema.

“Señoras y señores, compañeros, he escuchado con cuidado a las oradoras y oradores durante estas horas y he reflexionado: vengo a anunciar que me retiro de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, dijo ante gritos de "no" de sus correligionarios.

“¡Sí!, agradezco las alusiones a mi persona. He registrado más de 100, unas amables, otras críticas, algunas, las menos, injuriosas”, ahondó Muñoz Ledo y paró su discurso ante gritos mayoritarios que retumbaron las Cámara de “¡Porfirio, Porfirio!”.

"En virtud que existe una laguna de la ley que no va a ser subsanada el día de hoy se crea el peligro de una crisis constitucional. La solución política es propiciar los entendimientos para llegar a un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente.

“Promoveré y acompañaré los diálogos parlamentarios que conduzcan a este fin, no seré obstáculo para los entendimientos y garantizaré la legalidad de un proceso a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina”, acotó.

El dip. @PMunozLedo, Pdte. Mesa Directiva, informó que se retira de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Agradeció a sus compañeros por el reconocimiento de su papel en la transición democrática. https://t.co/IVmbRSPysU — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 4, 2019

Muñoz Ledo enfatizó que durante el año que estuvo al frente de la LXIV Legislatura la opinión de la ciudadanía a favor de los trabajos de la Cámara de Diputados pasó de 12% a 48 %, “se ha triplicado la aceptación de la opinión pública a los trabajos de la Cámara no lo echemos a la borda”.

Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega tiene una larga carrera política. Según los registros de la Cámara de Diputados su trayectoria laboral inició en 1950 como auxiliar de prensa de la entonces Secretaría de Bienes Nacionales.

En su carrera política ha sido candidato a la presidencia, presidente del PRI en sus épocas de mayor fuelle, entre 1975 y 1976.

En 1989 salió del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y cofundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Muñoz Ledo, quien actualmente tiene 86 años, es licenciado en derecho por la UNAM, título que lo obtuvo entre 1951 y 1955. Es también doctor en Ciencia Política por la Universidad de París, Francia.

Tras el anuncio del diputado de Morena se declaró el cierre de la sesión ordinaria y se citó para mañana miércoles a las 11 de la mañana.