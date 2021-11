Monterrey, NL. El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que en 2024 va a ganar la presidencia Morena, sin embargo, si no hay apertura en la contienda interna, puede haber ruptura. Además, aclaró que no busca ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

“En 2024 va a ganar Morena, pero la contienda interna nos puede hacer que se ponga en riesgo el triunfo, se habla de factores disruptivos por tantos candidatos (a la Presidencia), no hay tantos, diría que es una terna: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y el de la voz; voy a ganarles a la buena, en una elección primaria".

“Si puede haber riesgos, si no hay apertura puede haber ruptura, aunque falta un año diez meses, la convocatoria para elegir presidente se expedirá hacia agosto o septiembre de 2023, si no hay cuidado y si hay fractura o ruptura, puede haber riesgo”, reiteró el senador, durante un diálogo con estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la sede de la UDEM en Santa Catarina.

En rueda de prensa, precisó que en Movimiento Ciudadano: “no necesitan un candidato externo, no soy un ofrecido ni tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos”.

Indicó que en el bloque opositor, no percibe figuras políticas presidenciales, y que es probable que la oposición esté en búsqueda de algunas personalidades.

Transición política

Recordó que en 1988 hubo una irrupción de una corriente democrática dentro del PRI, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato a la presidencia, por el Frente Democrático Nacional, y Carlos Salinas de Gortari, por el PRI.

Luego vino el 2000 donde por vez primera hubo una alternancia del poder con Vicente Fox del PAN, y la tercera ola democratizadora ocurrió en 2018 con Morena.

“He observado con mayor profundidad la transición política que México está viviendo, las transiciones políticas normalmente no son tan rápidas, no terminan en seis años, son procesos largos en su evolución, por eso no espero que la transición se consuma en 2024, soy de los que piensa que la transición va a generar procesos de mayor profundización”, recalcó el funcionario.

En el caso de Nuevo León, indicó que la elección de junio pasado respondió a una lógica distinta, pues no ganó el partido con mayor estructura, ganó el partido con mayor presencia en redes y plataformas, mediante la comunicación digital.

Asimismo, en 2015, ganó un candidato independiente por encima de los partidos tradicionales, la evolución tecnológica provocó el cambio, “Nuevo León es uno de los estados con mayor uso de herramientas digitales, por eso son exitosos quienes saben manejar las redes, aun cuando no sean consecuentes los dichos y los hechos, cubren el vacío de percepción”, destacó Monreal Ávila.

En cuanto a la actuación del gobernador Samuel García, indicó que es muy temprano para emitir una opinión, sin embargo, “es un joven que creció, hay una expectativa enorme en Nuevo León, espero que se cumpla, no tengo otro interés, no tengo ninguna alianza, más allá del sentido de compañerismo, como senador que fue”, recalcó el presidente de la junta de Coordinación Política del Senado de la República.

rrg