La llamada “Casa Gris” del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a San Lázaro este jueves, lo que provocó la salida de la bancada de Morena del pleno de Sesiones de la Cámara de Diputados.

De la misma forma como lo hicieron en el Senado, las y los diputados de la bancada del PAN colocaron la tarde de ayer, a pie de tribuna, una réplica de la fachada de la casa donde vivió el hijo del mandatario mexicano, José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, situación que causó el disgusto de los legisladores de Morena, quienes de inmediato abandonaron la sesión del Pleno.

Ya afuera, en conferencia de prensa el coordinador morenista, Ignacio Mier Velazco, y sus compañeros de bancada acusaron que la colación de las imágenes de la “Casa Gris” fueron un montaje teatral que no tiene que ver nada con el trabajo legislativo, sí con la disputa de carácter político-electoral.

“Advertimos que, en el pleno de la Cámara, en el salón de sesiones, no hay condiciones para mantener este clima de armonía que venía desarrollándose en la sesión… La naturaleza del punto de acuerdo no tenía que ver con la escenografía, no había correspondencia entre el punto de acuerdo y la escenografía. Y como no nos gustan ese tipo de montajes teatrales, mejor decidimos salirnos”, explicó el diputado de Morena.

Mientras que, en la tribuna, la diputada del PAN María Elena Pérez Jaén presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a abstenerse de utilizar a las instituciones del Estado mexicano para perseguir, presionar y hostigar a los periodistas por el reportaje de la llamada “casa gris” que habitó en Houston, Estados Unidos, el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán.

“Debemos detener al violador de los datos personales y al sicario de la libertad de expresión, que desde su tribuna matutina dispara a mansalva a todos los que no están de acuerdo con él”, lanzó la diputada panista parada en tribuna junto a sus compañeros de bancada, quienes colocaron una casa de cartón de casi 3 metros de altura, al grito de "¡Corruptos, Corruptos!".

En el mismo tenor, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) presentó una iniciativa para crear una miscelánea penal que federalice diversos delitos contra los periodistas, que los proteja, que garantice su secreto periodístico y que proteja sus fuentes, que sanciones con agravantes a los servidores públicos que cometan estos delitos, así sea el propio presidente de la República.

“Reiteramos que a la verdad no se le mata y mucho menos se le lastima, asesinando o silenciando al mensajero. La verdad siempre estará ahí y tarde o temprano saldrá a la luz”, dijo tras solicitar un minuto de silencio por los periodistas asesinados en estos últimos años.

Asimismo, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, presentó una iniciativa para reformar el artículo 49 de la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y así establecer que las personas servidoras públicas se deberán de abstenerse, de utilizar, sustraer, ocultar, alterar, destruir, transferir, divulgar, explotar o aprovechar por cuenta propia información en su poder o de otras personas servidoras públicas que perjudique y ponga en riesgo o cause daño a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“Mientras este año se perfila como el más mortífero para los periodistas, el presidente de la República insiste en amedrentarlos y agredirlos todos los días desde la mañanera. Cuestiona su ética, su compromiso con la verdad y les atribuye razones siniestras para desprestigiar su trabajo”, expresó al presentar su propuesta.

