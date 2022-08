Un gran altar improvisado sobre el Paseo de la Reforma con cientos de fotografías de personas desaparecidas, llantos desesperados de madres que buscan a sus hijos, una jornada de oración y un clamor unánime para que las autoridades den con el paradero de más de 105,000 personas desaparecidas, fue el marco en México por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En 24 entidades, entre ellas la Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Coahuila, Hidalgo y Jalisco, se llevaron a cabo diversas actividades con familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de visibilizar el flagelo.

En la capital del país, en la que denominaron “La Glorieta de los Desaparecidos”, antiguamente la Glorieta de la Palma, colectivos colocaron frases como “¿Dónde están?”, “Nos faltan + de 100 mil”, “Mi voz es tu voz”, junto con ropa de personas desaparecidas.

Por ahí se observó a la señora María Herrera Magdaleno, una mujer emblemática del atroz fenómeno de la desaparición. Sus ojos reflejan cansancio de 14 años de buscar en cerros, campos y laderas, algún indicio de sus cuatro hijos desaparecidos presuntamente por policías en Guerrero y Veracruz. “Sé que mis hijos ya no están conmigo, pero quiero saber la verdad. Estoy dispuesta a llegar a donde sea, porque mientras no haya justicia, no habrá paz”, expresó.

Sobre el piso, otros familiares trazaron un mapa de las diferentes rutas de búsqueda y colocaron un altar con flores y cientos de fotografías de quienes hoy, nada se sabe. Mujeres armaron barcos de papel para simbolizar el recorrido que realizan las familias para localizar a los desaparecidos.

Paralelamente, en la parroquia jesuita de la Sagrada Familia se ofició una misa para pedir por la localización, y en el atrio se colocaron las fotografías de los desaparecidos.

Para la develación de la placa “Glorieta de los Desaparecidos”, los colectivos colocaron tres sillas para el presidente Andrés Manuel López, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y para la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pero las tres quedaron vacías ante su ausencia.

Las mujeres, hombres, incluso niñas y niños que buscan a sus familiares demandaron a las autoridades que permitan su labor de acompañamiento en las búsquedas, y la creación de un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones internacionales sobre búsquedas.

Desde 1964 se han registrado en el país más de 105,000 desapariciones, según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación.

