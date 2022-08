Miranda de Wallace dice al ministro Zaldívar que confía en la SCJN, pero no en él

La activista Isabel Miranda de Wallace, respondió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, que confía en el máximo tribunal, pero no en él.

Luego de las declaraciones realizadas el miércoles por el ministro Arturo Zaldívar en su conferencia de prensa, donde la calificó como “una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana”, y que sólo busca victimizarse, la señora Miranda de Wallace le respondió al ministro: “yo sí soy una víctima, a mí me secuestraron y un puñado de delincuentes mataron a mi hijo, a quienes hoy, por dinero, según la información que recibí, quieres dejar en libertad”.

Luego de que Arturo Zaldívar dijo no saber por qué la señora Miranda tiene tanto temor en que la Primera Sala de la Corte resuelva si otorga o no la libertad a Juana Hilda González Lomelí, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, la activista respondió que confía en institución que representa la Corte, pero no en los ministros Arturo Zaldívar y Margarita Ríos.

“También te recuerdo que ya con anterioridad yo había solicitado que la SCJN atrajera el caso y tú mismo te negaste a atraerlo, hoy en quién no confío es en ti y en la Ministra Ríos Farjat y tú bien sabes que es por los tratos que tienes para liberarlos y además atraer el caso también de George Khoury Layón.

“Por supuesto que confío en el resto de los Ministro de la Primera Sala, sé que llegado el momento, pese a tus presiones actuarán en consciencia a su ética, profesionalismo pero sobre todo en base a las constancias y pruebas del expediente, no a tus calumnias y presiones”, dijo la activista y presidenta de la organización Alto al Secuestro en un nuevo intercambio de declaraciones.

También le expresó a Arturo Zaldívar: “tú no eres nadie para dar o quitar credibilidad. Con tus declaraciones de ayer, lo único que pruebas es el terror que tienes de que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda actuar y probar la corrupción en la que has sumido a la SCJN, si tan seguro estás de que eres inocente, una vez más te reto a que entregues tu teléfono celular a la Fiscalía para extraer la información y como tú dices, con una simple pericial se demuestre quién de los dos está mintiendo”.

En su conferencia del miércoles, el ministro Arturo Zaldívar informó que presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Isabel Miranda de Wallace por presunta falsificación de pruebas en su contra, y acusó nuevamente a la mujer de fabricar pruebas y no tener credibilidad.

“La fama de la señora Wallace la precede. Es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana, todos sabemos quién es”, sentenció.

Afirmó que “toda la narrativa que ha venido tratando de imponer, sin lograrlo, la señora Wallace no solo es falsa, es inverosímil. Esa historia que ella narra no se sostiene desde ningún punto de vista. Recordarán que hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos. Tengo confianza en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda”, planteó.

El ministro Zaldívar reiteró que no intervino ni intervendrá en un amparo que resolverá la Primera Sala de la Suprema Corte, promovido por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la señora Miranda.

“Ya no voy a hacer mayor comentario, porque es lo que busca esta señora. Lo que busca es notoriedad, es publicidad, es victimizarse, todos sabemos quién. Si hoy es capaz de fabricar pruebas y de denunciar al presidente de la Corte qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder, protegida por (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Genaro) García Luna, ¡qué no habrá hecho esta mujer!”, sentenció Zaldívar.

Sobre esto último, la señora Miranda dijo: “categóricamente te digo que además de ser cobarde eres un mentiroso, al afirmar que tuve la protección de tres Presidentes, queda de manifiesto que mientes, ya que de otra manera el caso de mi hijo ya estaría resuelto. El que sí se vio beneficiado eres tú ya que por cuestiones políticas pudiste llegar primero a ser Ministro, después Presidente de la SCJN para lo cual tú si necesitaste no sólo ayuda política, sino ayuda de un Presidente, ¿ya se te olvidó?”.

