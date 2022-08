La señora Isabel Miranda no tiene ninguna credibilidad: Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó que presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la activista Isabel Miranda de Wallace por presunta falsificación de pruebas en su contra, y acusó nuevamente a la mujer de fabricar pruebas y no tener credibilidad.



“La fama de la señora Wallace la precede. Es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana, todos sabemos quién es”, sentenció.



Durante su habitual conferencia de prensa mensual, el ministro presidente afirmó que “toda la narrativa que venido tratando de imponer, sin lograrlo, la señora Wallace no solo es falsa, es inverosímil. Esa historia que ella narra no se sostiene desde ningún punto de vista. Recordarán que hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos. Tengo confianza en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda”, planteó.



El ministro Zaldívar reiteró que no intervino ni intervendrá en un amparo que resolverá la Primera Sala de la Suprema Corte, promovido por Juana Hilda González Lomelí, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace, hijo de la señora Miranda.



“¿Cuál es la razón por la que la señora Miranda de Wallace esté tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hija se vea en la Primera Sala de la Corte? Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con honestidad y con imparcialidad, es que su asunto llegue a la Corte. ¿Por qué está tan preocupada de que las ministras y los ministros lo resuelvan? ¿A qué le tiene miedo?”, afirmó.



Finalmente, el presidente de la Corte se preguntó si la señora Miranda fue capaz de supuestamente fabricar pruebas en su contra, qué no habrá hecho cuando estuvo -dijo- protegida en su momento por dos Presidentes y un secretario de Seguridad federal.



“Ya no voy a hacer mayor comentario, porque es lo que busca esta señora. Lo que busca es notoriedad, es publicidad, es victimizarse, todos sabemos quién. Si es capaz de fabricar pruebas y de denunciar al presidente de la Corte qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder, protegida por (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y (Genaro) García Luna, ¡qué no habrá hecho esta mujer!”, sentenció.



El 10 de agosto pasado, la activista Isabel Miranda de Wallace denunció una supuesta confabulación entre el presidente Arturo Zaldívar; la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su hermano, Netzai Sandoval, actual director del Instituto Federal de Defensoría Pública, para otorgar la libertad a Juana Hilda González Lomelí, implicada en el secuestro y desaparición de Hugo Alberto Wallace.



La activista y directora de la organización Alto al Secuestro reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ministro Zaldívar, a quien acusó de actos de corrupción, tráfico de influencias, amenazas y ejercicio indebido de funciones.

