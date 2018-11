Diversificar sus relaciones comerciales, reconstruir la diplomacia con Estados Unidos, así como velar por los intereses de los mexicanos radicados en otros países son algunos de los desafíos que enfrentará el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en materia de política exterior, consideró la senadora Alejandra Reynoso.

En entrevista, la también secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República externó su preocupación por la manera en que el presidente electo se ha referido a la estrategia de política exterior que habrá de implementar a partir del 1 de diciembre, quien desde que era candidato sostuvo que la mejor táctica es la política interna.

Veo al próximo presidente sólo en la política interior, encerrando a México como si no formáramos parte del concierto de naciones, eso me preocupa porque en lugar de avanzar el liderazgo de México, es un riesgo de retroceso importante y que nos puede llevar a un aislamiento de la nación.

Sostuvo que desde el Senado de la República buscarán ser proactivos en la diplomacia parlamentaria, pues no pueden permitir que México desaparezca del contexto internacional.

La también vicecoordinadora de Política Exterior del grupo legislativo del PAN indicó que uno de los objetivos de la próxima administración debe ser sostener relaciones cordiales con países vecinos y socios, pero que ello no se confunda con un apoyo a regímenes opresores como Venezuela o Nicaragua.

Además, consideró un desafío a corto plazo iniciar con la reconstrucción de la relación diplomática entre México y Estados Unidos, la cual no atraviesa por su mejor momento.

“Se tiene que fortalecer o reconstruir las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos porque sí creo que ha sido una relación que se ha desgastado en los últimos años”.

Agregó que eso incluye velar por los derechos humanos de los mexicanos que radican en Estados Unidos, pero también en cualquier parte del mundo.

La legisladora guanajuatense consideró que al ser la economía número 11 en el mundo, México está llamado a seguir fortaleciendo su economía, pero también a fijar posturas cuando en ciertos países haya una clara violación a los derechos humanos.

Respecto a la economía, manifestó que es necesario sacar mayor provecho a los tratados comerciales que ha firmado México, siempre cuidando los intereses de los productores nacionales, sobre todo de aquellos sectores que pudieran estar en alguna situación de desventaja.

Dijo que incluso México debe apostar por diversificar aún más sus relaciones comerciales, y evitar que estén concentradas en América del Norte como ha sido por años.

Reynoso Sánchez refirió que si bien es importante respetar el principio de no intervencionismo, México no puede quedarse callado ante hechos lamentables en sistemas autoritarios.

“Siempre hemos apostado por el respeto, por el principio de no intervención, sin embargo eso no quiere decir que no opinemos cuando observamos en riesgo una nación y se ha alzado la voz cuando se ha necesitado. Debemos de hablar, de emitir una opinión cuando vemos que en algunos de los países violan derechos humanos, crean sistemas autoritarios, se crean crisis humanitarias, México tiene que opinar”.

Con EPN se cometieron errores

La también exdiputada federal comentó que en la administración que está por concluir se cometieron diversos errores en política exterior,principalmente, destacó que con quien se comparte la frontera más grande, Estados Unidos, se colocó como embajador a alguien sin oficio diplomático e incluso por un periodo se dejó sin un representante de México.

Otro error que consideró que se cometió en los últimos años es que parte de las relaciones exteriores se realizaron por medio de relaciones personales, particularmente entre el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el canciller Luis Videgaray.

Otro más, destacó, es que a los cargos de representaciones diplomáticas llegaron más personajes políticos que perfiles con experiencia en el servicio exterior.

“Espero que termine el abuso de los nombramientos de las representaciones diplomáticas de amigos o cercanos del presidente, cuando se puede aprovechar a hombres y mujeres del servicio exterior mexicano”.

