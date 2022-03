El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que carece de información sobre la supuesta presencia masiva en México de personal militar de inteligencia de Rusia, como denunció en la víspera el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen VanHerck.

El general estadounidense afirmó el jueves en una comparecencia en el senado que la agencia de espionaje militar de Rusia (GRU, por su sigla en ruso) tiene en estos momentos desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otra nación del mundo.

"No tenemos información sobre eso, no impedimos a nadie a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer. Los que son delincuentes, cometen delitos, se los detiene, no se les permite", afirmó AMLO al ser cuestionado sobre la denuncia de VanHerck.

Reuters no pudo obtener una respuesta de inmediato de la Embajada de Rusia en México sobre el comentario del alto mando militar estadounidense y la postura del gobernante mexicano.

López Obrador indicó que es respetuoso de la declaración de VanHerck, según el cual la presencia de personal de inteligencia ruso en México pretende influir en las decisiones que toma Washington, pero aclaró que México es "libre, independiente, soberano".

"No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos", argumentó. AMLO, que se ha negado a tomar represalias económicas contra Rusia tras la invasión de Ucrania, aclaró que su administración no envía funcionarios a esos tres primeros países para espiarlos.

El mandatario ha buscado permanecer neutral respecto al conflicto bélico. El Gobierno votó en las Naciones Unidas a favor de una resolución de condena de la invasión rusa, pero López Obrador también ha criticado a Europa por enviar armas a otras naciones o bloquear a medios públicos de Rusia.