El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ofrece una disculpa por las “molestias” a quienes no coinciden con las acciones de su gobierno. Sin embargo, dijo que la cuarta transformación va adelante, y afirmó que quienes piensan que fue un error haber votado por él, tiene “un pensamiento retrógrado”.

En Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado nuevamente acerca de la marcha del domingo de 15,000 personas en la Ciudad de México, quienes expresaron inconformidad con las acciones de su gobierno, e incluso algunos pidieron su renuncia.

“Entiendo también que además de las demandas, pues hay molestia porque se están llevando a cabo cambios y ofrezco disculpa por las molestias que ocasionan los cambios, pero son necesarios, ya no se podía seguir así, era mucho el bandidaje oficial, mucho, y se toleraba.

“De las cosas muy buenas de la marcha, primero la pasión y la voluntad de protestar, de tener ganas de protestar; eso es lo bueno, el no quedarse callados”, dijo.

El mandatario federal dijo haber visto imágenes de una manta desplegada el domingo en la que se decía: "los que votaron por AMLO no tienen cerebro".

Al respecto dijo: “¡no se midieron, o sea, no, no, no! Es un pensamiento retrógrado, pero no se dan cuenta. Cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso; lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se está enfermo para poder tratarse”.

López Obrador insistió en que, quienes padecen de la “enfermedad” deben de tomar “terapias”.

“Hay quienes piensan de otra forma y yo respeto sus puntos de vista, pero cero corrupción, cero impunidad, y justicia. El presupuesto es dinero del pueblo, es de todos y se quedaba arriba, se lo robaban o se destinaba a favorecer a unos cuantos”, argumentó.

El titular del Ejecutivo federal dijo que para eso busca que haya revocación de mandato en la Constitución.

“Imagínense si la gente dice: ‘¡No. No entregó buenos resultados, no están bien las cuentas, no cumplió! ¡Vámonos!. Yo no estoy aquí por ambición al poder, muy contrario de lo que pensaban o pueden seguir pensando mis adversarios, yo estoy aquí por convicciones, por principios, por ideales. Por eso tampoco cedo. Por eso no voy a dar ni un paso atrás, lo dije ayer: me quiebro, pero no me doblo.

“Imagínense venir de tantos años de lucha para terminar como un mediocre, uno más, que yo me vaya a la historia, pero como se han ido muchos: al basurero de la historia. No”, mencionó.

