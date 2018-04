Los capitalinos radicados en el extranjero tienen hasta las 24:00 horas de este lunes 30 abril para activar su credencial electoral y con ello votar a los cargos de Presidente de la República, senador o senadora y por la Jefatura de Gobierno, informó el consejero electoral del IECM, Yuri Gabriel Beltrán Miranda.

“Quienes recibieron las credenciales para votar deben activarlas como ocurre con las tarjetas de crédito; tienen un sticker que dice "llame usted a tal número para activarla" - o por internet; algunos ciudadanos lo han hecho otros no”, planteó en entrevista con Notimex.

El presidente del Comité encargado de coordinar las actividades tendentes a recabar el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero recordó que el periodo para registrar la credencial y votar con ella desde fuera del país en las elecciones de 2018 concluyó el 31 de marzo.

Sin embargo, dejó en claro, “en abril tenemos una pequeñita, muy pequeñita ventana de oportunidad que es: todos aquellos que hubieran sacado sus credenciales para votar entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, pero no la hubieron activado, lo pueden hacer”.

La estrategia, indicó, ya no propone inscribirse al listado nominal sino simplemente activar la credencial, para ver si se puede todavía incrementar el número de inscritos que se tienen en la capital del país.

Dijo que en el último corte, del 8 de abril pasado, se tenían alrededor de 23,000 personas inscritas y activadas, pero quedan aún 15,000 credenciales de capitalinos en el extranjero que no han sido confirmadas.

Resaltó que de las credenciales que faltan de confirmar pueden corresponder a dos tipos de personas: quienes las sacaron con ganas de no votar y sólo realizaron el trámite para identificarse, y aquellas que la quieren para emitir su sufragio, pero no recuerdan que deben activarla o no han tenido el tiempo.

“Un objetivo que tenemos en el instituto es que a todas esas personas se les está marcando por teléfono -acordamos con el INE (Instituto Nacional Electoral) mandar algunos funcionarios nuestros a su call center para llamar a la base de datos de chilangos con ese propósito- y mandando correos electrónicos para decirles ´no has activado tu credencial, que no se te pase´”, aseguró.

El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dijo que del total de solicitudes pendientes y no pendientes, 68% son de residentes en Estados Unidos, 5.9 en Canadá, 4.5 en España; 3.2 en Alemania y 2.96 en Francia.

“Nosotros solamente hicimos presencia en Estados Unidos, pero los chilangos tienen presencia en cualquier lugar del mundo, de tal suerte que le metimos un esfuerzo importante a redes sociales para tratar de comunicarnos con los demás y tenemos inscritos de 106 países”, de los cuales 50.1 corresponde a mujeres y 49.9 a hombres, anotó.

De universo de 23,000 inscritos en este segmento, 6.6% tiene de 18 a 19 años de edad; 7.1 de 20 a 24; 11.1 entre 25 y 29; 14.8 de 30 a 34; 15 de 35 a 39; 14.5 de 40 a 44; 12.5 de 45 a 49; 8.1 de 50 a 54; 5.0 de 55 a 59; y 5.3 de 60 y más, detalló.

Beltrán Miranda llamó a los chilangos radicados en el extranjero que faltan por activar su credencial a aprovechar estas últimas horas y confirmar que recibieron su credencial al número telefónico 1 (866) 9868306 desde Estados Unidos o al +52 (55) 5481 9897 desde el resto del mundo, o consultar la página www.votoextranjero.mx.

“Toma unos minutos, a lo máximo tres, cinco minutos, es muy rápido, en internet más rápido que por teléfono, que no se les pase la fecha, si llegamos a mayo y quieren votar, ya no vamos a poder hacer nada”, finalizó.