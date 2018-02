Andrés Manuel López Obrador tomó protesta esta mañana como candidato de Morena a la Presidencia de la República.



En un hotel del Centro Histórico de la Ciudad de México, López Obrador hizo un recuento de las propuestas que realizará durante su campaña presidencial que comenzará el 30 de marzo.



En su discurso ante consejeros nacionales de Morena, López Obrador afirmó que es “terco, necio y obcecado”, y dijo que con esta misma convicción actuará como Presidente de la República.



“Con terquedad, perseverancia, rayando en la locura de manera de manera obcecada voy a termina con la corrupción”, sentenció.



Afirmó que también con intransigencia “vamos a promover el desarrollo de México”, y prometió que “va a haber crecimiento va a haber empleo”.



En su discurso, López Obrador afirmó que en sexenio habría libertad de prensa, y se protegerá, dijo. a los que trabajan en medios de comunicación.

“Se va a respetar el derecho a disentir y el régimen de concesiones actual de radio y televisión será respetado. No se va a alterar. No va a haber censura”, aseveró.



“No se le va a quitar el programa a ningún comunicador, nunca más lo que sucedió con Gutiérrez Vivo o con Carmen Aristegui”, añadió.



En el tema de la seguridad, reiteró que restituirá la Secretaria de Seguridad Pública Federal, y destacó que asumiría el mando de la seguridad en el país.



Reiteró que creará una guardia nacional integrada por militares y policías. “Asumiré la coordinación del gabinete de seguridad.

Me reuniré con la Secretaria de Gobernación, para recibir todos los días el parte de los delitos cometidos en las últimas 24 y tomar medidas específicas”, aseveró.



“Haremos todo lo que sea necesario para conseguir la paz”, abundó López Obrador, al destacar que “no podemos acostumbrarnos al horror que se cometan 70 homicidios diarios”.



Refirió que en su gobierno, “vamos a hacer todo lo que sea necesario para conseguir la paz y la tranquilidad en nuestro país. Todo es todo”, aseveró.



Refrendó que se consultaría a las víctimas para otorgar amnistía a personas que cometan delitos infractores.



“El único propósito es explorar todas las posibilidades para garantizar la seguridad del pueblo, me comprometo a darle paz y tranquilidad a los mexicanos”, refirió.



Refirió que en su gobierno no habrá discriminación. “Respeto absoluto a la diversidad sexual, de pensamiento y de creencias, nunca se tomarán decisiones que afecten las tradiciones, las culturas y las religiones del pueblo”, destacó.



Al término del evento, Andrés Manuel López Obrador evitó hacer comentarios a la prensa. Mañana lunes 19 de febrero se registrará como candidato del PT y el martes ante el partido Encuentro Social a la Presidencia de la República.



jmonroy@eleconomista.com.mx