La primera semana de febrero, última de precampañas, tuvo acontecimientos notables y anécdotas que dicen mucho sobre el talante de la contienda política. La auténtica novedad de la semana fue el embate a la libertad de expresión. Antes de 1985 la opinión pública estaba constreñida a las demandas del sistema político. Fueron intelectuales y académicos en la década de los 80 quienes abrieron el debate político público; Gabriel Zaid y Enrique Krauze, a la cabeza, por citar a algunos, consideraban indispensables cuatro condiciones para que ocurriera una transición democrática: el libre juego de partidos, el equilibrio de poderes, el adelgazamiento del Estado y la libertad de prensa. Parece que esta última es la que resulta más difícil para quienes crecieron en la antigua usanza del sistema político mexicano y se aferran a conservarla.

Justo en la última semana del periodo de precampaña, Andrés Manuel López Obrador perdió la paciencia frente a sus críticos. Sin embargo, la crítica —mesurada, por cierto—, venía aderezada con el reconocimiento de que, en esta tercera ocasión, Andrés Manuel había cambiado su “purismo” por una actitud pragmática (oportunista fue la palabra utilizada por el autor) que a todas luces le ha favorecido, como lo demuestran las encuestas que lo ubican invariablemente en el primer lugar de las preferencias electorales.

El texto de Jesús Silva-Herzog Márquez de alguna manera elogia que López Obrador hubiese superado la irascibilidad y el carácter sectario. Incluso, en contra de muchos analistas, deslinda al Peje del experimento bolivariano en vista de los personajes que presentó para integrar su posible gabinete.

Lo que molestó a AMLO es que Silva-Herzog Márquez hizo una disección bastante puntual de la transformación (efímera) de la conducta intransigente que López Obrador y sus huestes han exhibido y como ahora presentan a una posición pragmática. Lo que dice el autor es cierto: López Obrador había sido grosero, irascible e intolerante con quienes difieren de su forma de pensar o simplemente lo cuestionan. Inolvidable el clásico “ya cállate, chachalaca” del 2006, lo que probablemente le costó más de dos votos, y tampoco puede pasarse por alto como es que AMLO se ha autoerigido en un líder moral todopoderoso, que define quienes son “pueblo bueno” o “mafia del poder”, e incluso, tiene el poder de redimir a aquellos que, por diversas razones, han renunciado a pertenecer a dicha “mafia” y pasaron a engrosar el padrón de Morena. Lo que señaló Silva-Herzog es precisamente el cambio drástico de unos meses para acá en las reacciones de López Obrador frente a sus críticos y la apertura a sus antes detractores. Lo mismo había señalado Carlos Loret de Mola el pasado 2 de febrero, es decir, cuatro días antes y no pasó nada. En la opinión pública se percibía un cambio favorable en López Obrador, más relajado, más sonriente y menos agresivo. Se acabó pronto.

La verdad no duele, pero incomoda. ¿Por qué López Obrador reaccionó tan mal al texto de Silva-Herzog Márquez? Sabemos que le cuesta muchísimo digerir la crítica, pero ¿por qué específicamente le molestó tanto? En su respuesta está la clave.

El tuit fue muy parcial. Su objetivo fue descalificar a Silva-Herzog por llamarlo oportunista. Para ello utilizó un argumento ad hominem, acusando al autor —y sin decirlo, a otros articulistas del Reforma y demás diarios— de ser “secuaces de la mafia del poder”. Los llamó conservadores disfrazados de liberales y a Silva-Herzog le llamó “fresa, fifí, conservador”. El obús estaba claramente dirigido no sólo a Silva-Herzog, sino también a Enrique Krauze, a Leo Zuckermann y en general a todos columnistas y articulistas que lo critican desde una postura liberal, que son muchos. Silva-Herzog le respondió a López Obrador, señalándole que la discrepancia no es inmoralidad y le sugirió que leyese al filósofo Lorenzo Rossi, sobre el liberalismo y la tolerancia. Enrique Krauze defendió a Silva-Herzog, con muy pocas palabras “El mesianismo condena. El liberalismo debate”, a lo que López Obrador respondió diciéndole a Krauze que también era un conservador con apariencia de liberal. Krauze remató advirtiéndole de su ignorancia sobre el concepto de liberalismo y conminándolo al debate público, lo que López Obrador eludió.

Es más que claro que cuando se trata de un debate de altura, Andrés Manuel carece de las herramientas teóricas y conceptuales para hacer frente a la crítica o a la exposición clara de ideas. Por eso se queda en el comentario superficial. Tildar a Silva-Herzog de “fifí”, habla de la ignorancia conceptual del Peje. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra fifí es de uso coloquial en México, Argentina, Uruguay y El Salvador, y se usa para referirse a una persona presumida y ocupada en seguir las modas. Que se sepa, Silva-Herzog Márquez no cae en la definición. Tampoco se trata de un personaje conservador, sino de un agudo analista político con un espléndido bagaje cultural, cuyas ideas son de corte liberal. Al parecer, para López Obrador liberalismo y conservadurismo son lo mismo… lo que de verdad asusta, pues son conceptos que un politólogo debe conocer por fuerza.

La molestia derivó de que Andrés Manuel López Obrador se sintió exhibido; desbarataron la imagen de trigo limpio que pretende ser. Él sabe, porque es inteligente, que los conceptos políticos, la teoría y la filosofía no son lo suyo; no concurre al debate de las ideas, porque no es la arena en la que se desenvuelve bien. De ahí su aversión a quienes tienen una formación académica e intelectual sólida, que de un plumazo pueden tumbar sus propuestas y promesas, desnudar sus fallas y contradicciones, como cobijar a actores políticos de que él mismo había ubicado en la mafia del poder. Que no sepa utilizar adjetivos como “fifí” y “fresa”, da lo mismo, pero que no tenga claro las diferencias ideológicas es muy grave.

La segunda anécdota de la semana: el artículo de Raymundo Rivapalacio sobre el papel preponderante de los tres hijos mayores de López Obrador en la campaña. La respuesta fue señalar a la Secretaría de Gobernación como el origen de la información y culpar al Cisen por espiar e invadir la privacidad de sus hijos. Aseguró que sabe con certeza el origen de los “infundios” porque algunos simpatizantes le hacen llegar los informes del Cisen, el cual desaparecerá si llega a ser presidente. Ojo con las filtraciones. ¿Cómo se le puede ocurrir siquiera decir que prescindirá de las labores de inteligencia gubernamental? Todo Estado nacional requiere de la utilización de servicios de inteligencia para garantizar la gobernabilidad y es absolutamente legítimo que lo haga.

La tercera anécdota: el tuit de John Ackerman, “Si nos vuelven a robar la elección, va a haber chingadazos” (sic). Además de la elegancia del lenguaje, están la amenaza latente y la advertencia de que no habrá más verdad que la suya. Y la última anécdota, la orden dada a los candidatos de Morena de no criticarse públicamente ni entre sí, quedando estrictamente prohibida la crítica al partido y a su dirigencia, so pena de la cancelación de la candidatura. Supongo que este tipo de medidas eran comunes en el Partido Nazi y el PCUS… Hablábamos de libertad de expresión y democracia, ¿no?