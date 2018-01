A 70 días de que comiencen oficialmente sus campañas como candidatos presidenciales, José Antonio Meade (PRI, PVEM, NA), Ricardo Anaya (PAN, PRD, MC) y Andrés Manuel López Obrador (Morena, PT y PES), afinan los equipos que los acompañarán en la elección más grande de la historia del país.

Las mujeres y hombres de confianza que eligieron los ahora precandidatos son políticos que los aconsejarán sobre estrategias de marketing, de acercamiento con el electorado y, sobre todo, del discurso y las propuestas que harán para combatir la corrupción, la inseguridad, la desigualdad social, así como para sortear las cuestiones económicas, cuatro retos nacionales que abiertamente los tres abanderados presidenciales han reconocido y que serán el centro de atención de los ciudadanos para dar su voto el 1 de julio.

Los tres precandidatos han colocado, además, a sus familiares como actores protagónicos que los acompañarán. En el caso de José Antonio Meade, su esposa Juana Cuevas; en el caso de Andrés Manuel, discretamente lo acompañan su esposa Beatriz Gutiérrez y sus hijos José Ramón y Andrés; y en el caso de Ricardo Anaya, se ha descrito como un hombre de familia.

Los “hombres y mujeres fuertes” detrás de los abanderados presidenciales suelen convertirse en personas de toda la confianza, que ocuparían —en caso de ganar los comicios— las posiciones estratégicas del nuevo gobierno que comenzará el 1 de diciembre.

josé antonio meade kuribreña, todos por méxico

Del gabinete a la contienda

Aurelio Nuño Mayer fue designado por José Antonio Meade Kuribreña como su coordinador de campaña. Ambos estuvieron en la disputa por la candidatura presidencial del PRI.

Diez días después de la renuncia de Meade como secretario de Hacienda, y de que éste fue respaldado ese mismo lunes 27 de noviembre del 2017 por los sectores y organizaciones del tricolor como contendiente único del PRI, el presidente Enrique Peña relevó también a Nuño del cargo de secretario de Educación Pública.

En el 2012, el extitular de la SEP y antes exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República desde que Peña Nieto asumió el poder, formó parte del equipo de campaña del exgobernador mexiquense, el cual coordinó Luis Videgaray Caso, actual secretario de Relaciones Exteriores y exjefe de Nuño Mayer en la Cámara de Diputados, cuando presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El vicecoordinador de la campaña de Meade es Eruviel Ávila, quien al ser designado como tal en diciembre pasado, dejó la presidencia del PRI en la Ciudad de México, cargo que ocupó sólo dos meses.

Entre el 2011 y septiembre del año pasado, Ávila Villegas ejerció como gobernador del Estado de México y antes fue presidente municipal de Ecatepec.

Al día siguiente de renunciar a 13 años de militancia en el PAN, el senador poblano Javier Lozano —quien ya fue priista también—, asumió como vocero y vicecoordinador de mensaje de la campaña de Meade, de la coalición Todos por México que conforman el PRI-PVEM-Panal.

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón (PAN), Lozano se desempeñó como secretario del Trabajo; fue entonces compañero de gabinete de José Antonio Meade, quien ocupó en el segundo gobierno federal panista dos secretarías de Estado: Energía y Hacienda.

Salvador Jara renunció como subsecretario de Educación Superior de la SEP para integrarse al equipo de campaña de Meade, sin que se sepa aún su cargo. En octubre del 2015, 15 días después de concluir su mandato como gobernador interino de Michoacán, Jara asumió dicha subsecretaría, nombrado por Nuño, entonces titular de la SEP.

En diciembre, Jaime González Aguadé renunció como presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el órgano regulador y supervisor de las entidades integrantes del sistema financiero que encabezó durante cinco años, para ir en apoyo a la campaña de Meade.

Lo mismo, y con el mismo objetivo, hizo lo propio la comunicóloga Alejandra Lagunes Soto Ruiz, excoordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República con Peña Nieto.

andrés manuel lópez obrador, juntos haremos historia

Una expanista, coordinadora

El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, conforma poco a poco al equipo que lo acompañará en su tercera campaña por la Presidencia de México.

El político tabasqueño sorprendió el pasado 15 de enero con el nombramiento de la expanista Tatiana Clouthier como su coordinadora de campaña, dejando fuera a Ricardo Monreal de esa posición que ocupó en el 2012.

Ahora, Tatiana Clouthier —quien siendo diputada federal del PAN en el 2005 votó en contra del desafuero de AMLO— será el primer filtro de los sectores sociales, políticos y económicos que deseen acercarse al tabasqueño. En el caso de Monreal, “vamos a ver de qué manera específica nos ayuda”, dijo el propio López Obrador.

Conforme se acerque el inicio de la campaña, el 30 de marzo, el presidenciable de la coalición Juntos Haremos Historia tendrá que definir a su coordinador de Mensajes y de Finanzas así como a mercadólogos, encuestadores, responsables de logística y relación con medios.

Por lo pronto, el equipo más allegado al tres veces candidato presidencial es más cerrado, y lo conforman César Yáñez, quien funge como su asesor personal y vocero.

Asimismo, sus hijos, José Ramón y Andrés López Beltrán. El primero es encargado de evaluar los perfiles de candidatos en los estados y municipios, y Andrés de operar cuestiones administrativas en el partido Morena, junto con la dirigente, Yeidckol Polevnsky, muy cercana a AMLO desde el 2012, cuando fue su coordinadora financiera.

Otra persona clave para el tabasqueño será el empresario Alfonso Romo, a quien nombró como su responsable de estrategia y enlace con empresarios, gobiernos y sociedad civil.

López Obrador encomendó a Romo estrechar las relaciones con los círculos empresariales, a los que conoce muy bien, ya que integró el famoso grupo de los 10 de Nuevo León.

Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1995 al 2015, junto con Alfonso Durazo Montaño, exsecretario particular de Vicente Fox, serán quienes elaborarán el plan de seguridad del tabasqueño, junto con un consejo asesor integrado por el general en retiro, Audomaro Martínez Zapata; el almirante José Manuel Solano Ochoa; el empresario Marcos Fastlicht Sackler; el exsecretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero, y la exdiputada Loretta Ortiz.

El ex secretario de Gobernación en el sexenio de Ernesto Zedillo, Esteban Moctezuma Barragán, también será una pieza clave, pues estará encargado de elaborar el plan educativo 2018-2024 para López Obrador.

ricardo anaya cortés, por méxico al frente

El equipo, hasta la campaña

Ricardo Anaya, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, es el único de los aspirantes que no cuenta formalmente con un equipo. De manera pública, informó que “en teoría” es época de precampaña y procesos internos, por lo que anunciará a su grupo una vez iniciado el proceso formal.

Sin embargo, al aspirante presidencial no se le ha visto solo. El primer secretario de Gobernación que emanó del PAN, Santiago Creel, siempre está cerca. Fue uno de los más activos en las negociaciones para que pudiera conformarse la coalición entre el albiazul, el PRD y Movimiento Ciudadano (MC). Es de destacar también que estuvo presente cuando Anaya presentó su registro como precandidato en el partido del sol azteca y MC.

Dentro del grupo cercano a Anaya también se encuentran Damián Zepeda, actual presidente del PAN y quien fungiera como secretario general del partido desde el 24 de agosto del 2015 hasta el 9 de diciembre del 2017.

Otros colegas a quienes Anaya Cortés se acercó durante su época en la Cámara de Diputados fueron el hoy coordinador de Relaciones Internacionales del partido, Marco Antonio Adame y el actual secretario general del PAN, Marcelo Torres.

Pese a los desencuentros, el empresario y expresidente del PAN, Gustavo Madero, es considerado como otro de los cercanos a Ricardo Anaya. “Yo no estaría hoy aquí si no fuera por las oportunidades que tú me diste y hoy quiero hacer patente mi profunda gratitud a tu persona, estimado Gustavo Madero Muñoz”, dijo el precandidato de la coalición el domingo 10 de diciembre cuando destapó sus aspiraciones al cargo.

A pregunta expresa sobre quién estará dentro de su equipo de campaña y quién la coordinará, Ricardo Anaya respondió: “El diseño legal es una cosa bastante kafkiana pero, en teoría, estamos ahora en las precampañas que son procesos internos. Una vez que inicie el proceso formal de campaña, anunciaremos a toda la estructura de campaña.

“Estamos ahora en la etapa de la precampaña. En este momento toda la coordinación está a cargo de los dirigentes de las tres fuerzas políticas: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Cuando inicie la elección constitucional; 90 días antes de la elección, daremos a conocer el equipo formal de la campaña”.

Por otro lado, Anaya Cortés presentó recientemente a la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, como su consejera de asuntos indígenas para la construcción de una agenda. Así, la delegada, quien aún no confirma si contenderá por un escaño en el Senado, descartó que se uniría a Morena luego de que manifestara su apoyo a Claudia Sheinbaum.