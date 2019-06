De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión 2018 de las Perspectivas de Urbanización Mundial, el número de personas que viven en esta mega urbe es de 21 millones 581,000 habitantes.

En lo que respecta al número de vehículos que circula por la calles de la capital mexicana, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el total de automóviles registrados al 2017 es de 5 millones 471,904 unidades, considerando autos particulares, transporte de carga, de pasajeros y motocicletas.

Con millones de personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado no resulta extraño el nivel de dificultad que representa proveerle de movilidad a la quinta megaurbe del mundo. Por ello platiqué con Andres Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, cuya función es (de acuerdo con su sitio web): “Regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la presentación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en la Ciudad de México, conforme a lo establecido en la ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad y responsable por hacer de la Ciudad de México una metrópoli en la que todos sus habitantes tengan opciones de transporte seguro (ya sea público, alternativo o privado), eficiente, amigable con el medio ambiente y asequible”.

CDMX hacia una Smart City

Para el 2050, 60% de la población mundial vivirá en ciudades y por ello es urgente hacer de las metrópolis lugares inteligentes con una alta calidad de aire, con sistemas que hagan más eficiente el consumo de energía, en donde la movilidad sea eficiente y veloz para todos, y que la seguridad sea un común denominador.

Para Andres Lajous la información es uno de los pilares para encaminar a nuestra ciudad a una condición de smart city: “El principal reto tiene que ver con la información. Hoy todas las personas que son usuarias del transporte público tienen información y saben cómo utilizarla, aunque todos la usamos de forma muy parcial. La información que tenemos es muy local. Sabemos en qué micro subirnos para ir a un lugar específico, pero si necesitamos cambiar de ruta o de trayecto se nos complicaría muchísimo porque no sabemos qué micro hace conexión con otro para que nos lleve a otro lugar. Eso es lo que creo que es lo principal realmente para hacer una ciudad inteligente”.

Por ello, la secretaría que encabeza desarrolló el mapa de rutas y ramales de transporte concesionado, que ofrece a los usuarios información detallada sobre la red de transporte público como rutas, conexiones y destinos. “En 50 años no se había modernizado el mapa del Metro, simplemente se le iban agregando las líneas, pero el diseño era el mismo y no incluía los demás sistemas. Al incluir a todos vemos cómo la gente con las manos hace las conexiones que antes no hacía. Un mapa de papel te acerca más a una ciudad inteligente”, declaró el secretario.

A esta acción le siguen otras como la homologación de las señalizaciones que, en opinión de Lajous, permitirá una comunicación más fácil y rápida que cualquier persona comprenda. La tecnología dará paso en el mediano plazo a la tercera acción para hacer más eficiente el transporte público; consta de la colocación de sistemas de posicionamiento o GPS a todos los trolebuses, autobuses RTP y microbuses de la ciudad. Actualmente todos los autobuses que operan en el Metrobús tienen un GPS y, gracias a la aplicación Alameda Central, es posible saber cuánto tiempo falta para que pase la siguiente estación.

Este plan, según el secretario, se ampliará a los trolebuses, a RTP y a los microbuses. Sobre estos últimos informó que ya se llevó a cabo una prueba piloto en el Cetram Zapata, en la que colocaron a 210 unidades los GPS, mismos que ya arrojaron los primeros datos sobre frecuencia de viajes, tiempos de recorrido, horarios de mayor demanda, entre otros.

Por último, está la tarjeta de transporte de la ciudad, que actualmente funciona para acceder a los sistemas Ecobici, Metrobús, Metro y Tren Ligero. El objetivo es que sea común para toda la red de la Ciudad de México: “la vamos a expandir también al resto del transporte y esa tarjeta es muy útil porque para los usuarios hace muy fáciles las transferencias o si no traen dinero para pagar, pero también genera información sobre dónde se suben pasajeros, en dónde se bajan, y esa información es muy útil en términos de planeación”, señaló Andrés Lajous.

Sobre la infraestructura del transporte público, informó sobre un plan para la actualización de unidades de los diferentes sistemas. En el caso de los trolebuses, informó la compra de 40 unidades que servirán para extender la cobertura que tiene hoy en día este sistema. En el sistema RTP se adquirieron 70 unidades, mismas que se entregan a esta administración a finales de junio y a las que se van a sumar 130 para un total de 200 autobuses.

Transporte alternativo y sustentable

Una forma de aliviar la demanda del transporte público, reducir el uso del automóvil, y en consecuencia congestionamiento vial y altos índices de contaminación, es el impulso al uso de la bicicleta, cuya infraestructura ha crecido significativamente en los últimos años y que en esta administración cuenta con ambiciosos planes.

“Nuestra perspectiva es que la bicicleta, para que sea parte del sistema de transporte de la ciudad, no debemos tomarla individualmente, digamos de la misma forma que se toma el coche, la bicicleta la mejor forma de pensarla es que es parte del sistema de transporte público. Entonces, la mayoría de las personas no vamos a hacer recorridos de 15 o 16 kilómetros, somos pocos los que hacemos eso diario, pero casi cualquiera puede hacer un recorrido de 1 kilómetro y medio. Entonces nos podemos acercar en bicicleta al transporte público, como un primero o un último tramo de viaje (…) Es muy evidente que eso funciona en la zona central de la ciudad, en donde el lugar donde tenemos más estaciones de Ecobici es afuera de la estación del metro Buenavista. Viene la gente del Estado de México, se sube a Ecobici y llega a su trabajo, y esos son recorridos de entre 800 metros y kilómetro y medio. Ese viaje ocurre también del otro lado: en la propia línea del Tren Suburbano, en Cuautitlán, ahí está el estacionamiento de bicicletas más grande de Latinoamérica. Por esa razón estamos construyendo dos biciestacionamientos masivos, uno en El Rosario, para servir justamente como conexión en el norte de la ciudad, y otro en Tláhuac en la terminal del Metro. ¿Por qué hay bicitaxis, mototaxis y golfitaxis en Tláhuac? Justamente por este primer y último tramo de viajes. Si tú ves a dónde llegan todos esos mototaxis, todos van al metro y se regresan a la zona central de Tláhuac. En ese sentido, vemos la bicicleta como parte del transporte público”, declaró el secretario, quien además comentó que se construirán dos biciestacionamientos masivos con 400 espacios, en Buenavista y Martín Carrera, a los que se sumarán dos más de menor tamaño.

Transporte público

Todos las unidades que conforman el servicio de Metrobús cuentan con un sistema de localización con el que los usuarios, mediante una aplicación, pueden conocer su ubicación y aprovechar mejor su tiempo. Foto EE: Archivo.

Actualmente la red pública ha quedado rebasada. Son cotidianos los retrasos en el Metro, la inseguridad en los autobuses o la saturación del sistema Metrobús en horas pico. Para cada sistema existen planes y sobre ellos el secretario dice “estamos trabajando con el proyecto que se había quedado inconcluso que es la línea 5 del Metrobús; nosotros cambiamos el trayecto para que cruce Eje 3, el Puente de Muyuguarda y llegue a Xochimilco, hasta la Prepa 1. Ésta es la primera vez que el Metrobús entra a Xochimilco, lo que es algo muy importante porque hay una demanda, hay un gran embudo de salida todas las mañanas. Estamos haciendo los estudios para una línea en Zaragoza, que nos permite ampliar la capacidad en Zaragoza que es una vía muy importante para la gente que viene de Neza o de Iztapalapa hacia la zona central de la ciudad. El Metrobús es el ejemplo de cómo se reforma todo el sistema de transporte de la ciudad”.

Por su parte el trolebús, a la par de la compra de nuevas unidades, será vital en el plan de mejoramiento de la movilidad en la ciudad. Existe un plan desarrollado para construir una línea que continúe el trayecto de la Línea 8 del Metro, que hoy llega a la estación Constitución de 1917. Este plan conectará con trolebuses, a la Línea 8 con la Línea A llegando hasta Santa Martha.

Para Andrés Lajous, al conectar Santa Martha y Constitución de 1917 se alivia en parte la saturación al desviar viajes hacia la Línea 8, sin pasar por Pantitlán y transportando a los usuarios directo al centro. “Ese es el proyecto más importante de ampliación de trolebuses”, sentenció el secretario.

Por lo que se refiere a taxis eléctricos e híbridos adelantó que en breve presentará un programa de sustitución y financiamiento de taxis que será totalmente opuesto al fallido plan de la administración anterior que planeaba sustituir 11,000 unidades y sólo lo hizo con 90.

Para el sistema más importante de los capitalinos, el Metro, se ampliará la capacidad de la Línea 1 una vez que se complete la entrega de los 10 trenes que compró la administración pasada y de los que sólo se han recibido dos. Para Lajous es esencial la actualización de la Línea 1 porque cuenta con 13 intersecciones con líneas de Metro y de Metrobús.

Transporte privado

Millones de automóviles circulan en las calles de la Ciudad de México. Para el secretario, soluciones como el segundo piso aumentaron únicamente el flujo en horarios críticos colapsando el tránsito. Foto EE: Archivo

El considerable aumento en el número de automóviles privados en la Ciudad de México ha puesto al borde la catástrofe la movilidad capitalina. Con promedios de velocidad de hasta 6 km/h en las principales avenidas de la ciudad, es necesario hacer, en primer lugar, que las personas miren el transporte público como una opción de movilidad; en segundo usar el automóvil de una forma más inteligente y eficiente, planeando los trayectos de acuerdo con nuestras necesidades y procurando que esté estacionado el mayor tiempo posible.

Para Lajous “el flujo de autos entre la Ciudad de México y los municipios del Estado de México que la rodean es gigantesco. Ahora son más los autos que vienen y eso ha tenido impacto en el congestionamiento de la ciudad por las conexiones del segundo piso. Eso conectó un tubo gigantesco de coches entre los que vienen por arriba con los que ya traíamos por abajo. Entonces sí es una dinámica en la que todas las mañanas todas las personas más o menos a la misma hora tienen que llegar a sus trabajos, en los que además, viene una persona por coche, entonces es muy difícil reducir el congestionamiento, y entre más viajes se tengan que hacer más largos en coche, más congestionamiento va a ser”.

El secretario menciona que, según los estudios que lleva a cabo la administración, actualmente 22% de los viajes se hace en coche, lo cual es la minoría en las opciones de transporte. Para él, “la paradoja es que las personas que tienen más ingresos tienen más coches y hacen más viajes en coche y no usan el transporte público. Pero también las personas con más bajos ingresos, que son las que viven en las zonas más alejadas de la ciudad, donde no hay transporte público o si hay transporte público es caro y te toma mucho tiempo, son las que compran un auto apenas sube su ingreso. La gran tragedia del transporte público que ofrecemos es que es uno del cual la gente quiere escapar. Un buen transporte público es aquel que quieres usar porque es más barato, más rápido, porque no necesitas estacionar un coche, etcétera”.

Sobre las ventajas que ofrece la tecnología, Lajous habló sobre el nuevo sistema que permite hacer más rápidos y amigables ciertos trámites para los conductores registrados en la CDMX: “Trabajamos con la agencia digital Innovación Pública, que está haciendo una revisión de todos los trámites de la ciudad. De los trámites de peor calidad y más grandes muchos tienen que ver con Control Vehicular.

Identificamos muy rápido que el de reposición y actualización de la tarjeta de circulación era una pesadilla para las personas y se hacían 266,000 trámites de este tipo al año. Era un trámite muy engorroso que la gente odiaba. Al hacerlo digital puedes entrar a la página de Internet, obtienes tu línea de captura, ingresas los datos de la tarjeta que ya tienes y listo. En el caso de la licencia tipo A puedes solicitar la renovación y sólo presentarte al módulo que escojas presentando tu INE”.

