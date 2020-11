Jesús Seade, subsecretario de América del Norte y quien fuera el negociador del T-MEC durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles su retiro de la política. Ello después de recibir la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda.

En la conferencia de prensa matutina, el funcionario, que fue premiado por su trabajo en las negociaciones con Estados Unidos y Canadá para consolidar el T-MEC, señaló que había comunicado al presidente López Obrador su deseo de regresar a su vida privada en Hong Kong.

Es un profesional de la economía, del comercio internacional. Fue muy importante, muy destacada, su participación, nos representó con eficacia y supo establecer las bases para que este tratado beneficie a México, sin ceder en nuestra independencia", expresó AMLO.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, también reconoció el trabajo de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, por su trabajo previo en las negociaciones del T-MEC.

"Acepto esta condecoración con gran gratitud", resaltó Jesús Seade.

Además, Seade Kuri anunció su retiro momentáneo de la política, pues asegura que tras la pandemia y luego de su candidatura para la Organización Mundial del Comercio, "mi familia me reclama".

"Tras estos meses de pandemia y una fuerte candidatura a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mi familia me reclama. Agradezco las opciones que el señor presidente y el señor canciller han considerado, para representar a mi país en grandes capitales en el exterior, pero con su venia señor presidente, me retiro por ahora para servir a mi país en otras formas, como siempre lo he hecho", dijo.

Cabe señalar que dicha condecoración es la más alta que otorga el Estado Mexicano a un ciudadano mexicano.

“Se otorga la Condecoración Miguel Hidalgo en grado banda al ciudadano mexicano Jesús Seade Kuri, como un reconocimiento público por sus méritos distinguidos con base a su desempeño sobresaliente e intervención decisiva en las negociaciones que permitieron concretar la firma del T-MEC, dirigiendo las negociaciones con el fin de eliminar las trabas y lograr los mejores beneficios para nuestro país y para las demás naciones firmantes, de conformidad con lo establecido por la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles”, señala el decreto publicado.