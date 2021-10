El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su gobierno impugnará la resolución del Juez Séptimo de Distrito del Estado de México que ordenó vacunar a los menores de 12 a 17 años, ello al argumentar que la Estrategia Nacional de Vacunación no debe modificarse por el interés de terceros.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo respetar la legalidad del fallo del juez, sin embargo, añadió que “falta que se resuelva en otras instancias, no es definitivo, y cuando se presenta un amparo, se le entrega el amparo, se le otorga el amparo, se protege a la persona que lo solicita, no se puede hacer extensivo. Legalmente esto se va a respetar, pero se va a ir a la instancia correspondiente, para aclarar".

López Obrador sostuvo que el impugnar la decisión del juez no significa que niegue a vacunar a los menores de edad, si no que están esperando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al respecto, por lo que en caso de que el organismo lo establezca, su gobierno está dispuesto a realizar, de ser necesario, un nuevo contrato con Pfizer, ya que es el único biológico aprobado para esta población.

"No es que no se quiera aplicar la vacuna a los menores, es que no hay una recomendación médica en ese sentido; todavía no definen porque si puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos, esto lo ha explicado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell muchísimas veces", dijo.

El mandatario abundó que “aquí entran también intereses de las farmacéuticas que quieren que estemos comprando vacunas”, explicó y añadió que hasta el momento su gobierno ha destinado 40,000 millones de pesos a la compra de biológicos, lo que ha llevado a avanzar en el plan de vacunación.

Suman 4,433 decesos por virus en personal médico

La Secretaría de Salud federal reportó 277,562 casos acumulados de Covid-19 en personal médico y sanitario del país, así como 4,433 defunciones hasta el 27 de septiembre.

Estos datos representan 4,449 casos de contagio adicionales y 62 muertes más respecto a las reportadas hasta el 13 de septiembre.

En el reporte, la Secretaría de Salud detalló que de los 277,562 casos de coronavirus en personal de salud, 62.6% ocurrió en mujeres y 37.4% en hombres. Del total, 38.9% fueron enfermeras; 25.4% médicos; 31.7% otros trabajadores; 2.2% laboratoristas y 1.8% dentistas.

Respecto a las defunciones totales, 68% fueron hombres y 32% mujeres que trabajaban en algún nosocomio del país. Del total, 45% eran médicos; 19% enfermeras; 31% otros trabajadores de la salud.

maritza.perez@eleconomista.mx