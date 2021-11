Cientos de migrantes que amagaron con iniciar una nueva caravana desde el sur de México esta semana comenzaron a ser trasladados a otras regiones, mientras el país busca contener esos grandes flujos de personas, informaron el jueves representantes del movimiento y dos fuentes de la autoridad migratoria.

El traslado de buena parte del grupo que por meses ha esperado una respuesta a solicitudes de refugio o visas humanitarias en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, está previsto para las próximas horas, dijo a Reuters una fuente del Instituto Nacional de Migración (INM). Serán enviados a los estados de Puebla y Guanajuato, añadió.

En la víspera, 120 migrantes haitianos fueron transportados en tres autobuses desde esa localidad del estado de Chiapas a los estados de Aguascalientes, Campeche y Durango para comenzar su proceso de regularización migratoria, según otra fuente de la institución.

"Este es un método para evitar los movimientos masivos de haitianos, cubanos y toda la gente que estaba preparada para salir mañana (en caravana) y para que no ocurra en lo subsecuentes", explicó Luis García, uno de los organizadores de los flujos masivos de migrantes, tras mencionar que unas 600 personas serían transportadas el jueves.

Testigos de Reuters observaron que antes del arribo de los autobuses un grupo de antimotines de la militarizada Guardia Nacional custodió la zona para evitar aglomeración de migrantes mientras registraban a los extranjeros que serían trasladados. El coordinador de oficinas del INM, Héctor Martínez, detalló que partirán 20 autobuses el jueves.

"Con el favor de Dios me voy en uno de esos buses, quiero salir ya de Tapachula, aquí no hay trabajo ni ningún tipo de ayuda. No tengo dinero para ir al médico y he estado muy enferma", dijo a Reuters por teléfono una haitiana que prefirió no ser nombrada, mientras esperaba la llegada del transporte.

Esta semana, el grupo había advertido con salir en caravana al norte del país si el gobierno de México no les ayudaba a abandonar Tapachula, donde han denunciado actos de discriminación, falta de empleo y la lentitud de las autoridades en atender sus solicitudes.

El martes, otra caravana con miles de integrantes que iba a Estados Unidos se disolvió en otro punto de Chiapas luego de que sus miembros y organizadores aceptaron la propuesta de las autoridades mexicanas para regularizar su estancia en el país.