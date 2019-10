Luego de que este domingo se realizara en Baja California la consulta ciudadana para decidir la extensión del periodo como gobernador de Jaime Bonilla, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que analiza la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad.

Al concluir la clausura del Primer Torneo Nacional México Debate 2019, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova consideró que la consulta fue un ejercicio poco serio con precariedad técnica y que no garantiza ni genera los elementos de confianza que debe tener un ejercicio electoral.

"El INE no tiene facultades expresas para interponer una acción de inconstitucionalidad, pero estamos desde ya estudiando cómo podemos hacer para que la Suprema Corte de Justicia hoy sea la que resuelva el grave atropello democrático que nuestro régimen constitucional ha sufrido, o está sufriendo en Baja California", informó.

Reiteró que el INE junto con el Instituto Electoral del Estado de Baja California organizaron una elección para elegir al gobernador del estado por un periodo de dos años, como lo manda la Constitución local.

"Todos los que somos demócratas convencidos estamos obligados a que, si se concreta ese atropello, presentemos los recursos para que la Suprema Corte de Justicia pueda tener materia y pueda salvar la democracia y el orden constitucional hoy vulnerado".

Señaló que no se sabe con claridad cuantas personas participaron en la consulta ciudadana, además de que no había mamparas para garantizar el voto secreto, no se solicitaba en todos los casos la credencial para votar, ni se tiene conocimiento de quienes fueron las personas que recibieron los votos.

"Es algo que debería llamarnos a la reflexión, sobre todo, porque hay quien está pretendiendo, con base en un ejercicio de esa naturaleza, cambiar las reglas del juego, por cierto, una vez que el juego terminó".

Finalmente, recordó que hace 30 años en Baja California ocurrió la primera alternancia en un gobierno local y como consecuencia se inauguraron mecanismos indispensables para los procesos electorales y dijo que tras esta consulta, "Baja California es un laboratorio en donde se está realizando un experimento que, de democrático tiene muy poco".

kg