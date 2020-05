El gobierno federal negó que esté registrando el fallecimiento de personas por coronavirus (Covid-19), como casos de neumonía. La Secretaría de Salud dio a conocer que de enero de abril de este año han ocurrido 10,027 fallecimientos en todo el país por "neumonía no especificada", o coloquialmente dicho neumonía atípica, mientras que en el mismo periodo del 2019 ocurrieron 15,663 casos.

Para responder a los estudios estadísticos que han publicado diversos medios internacionales, y que han sugerido un subregistro en el número de personas fallecidas en nuestro país por el virus SARS-CoV2, la Secretaría de Salud dio a conocer el registró histórico de esa enfermedad.

Según los datos oficiales, en 2009 (cuando se presentó la pandemia por el virus de influenza AH1N1), ocurrieron en nuestro país 15,262 muertes por casos de neumonía no especificada, influenza y neumonía especificada.

En 2010 se presentaron 15,260 decesos; un año después 14,758; y al siguiente año 15,289. Para 2013 ocurrieron 17,370. Para 2014 el número se elevó a 19,555, y un año después bajó a 18,724.

En el 2016 se registró un alza para llegar a los 20,830 fallecimientos, mientras que en 2017 fueron 21,534 eventos; y en 2018 hubo otro aumento al alcanzar 27,112 decesos.

Los datos mostraron que en el 2019 se presentó el registro anual más alto de los últimos 20 años, al alcanzar 30,575 muertes por neumonía no especificada, influenza y neumonía especificada.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la llamada "neumonía no especificada" es un diagnóstico clínico, y no una categoría diagnóstica, y ocurre "cuando la persona tenía una grave alteración del funcionamiento respiratorio", pero sus características no correspondían con las imágenes de la tomografía practicada.

"La placa, la radiografía del tórax se veía relativamente normal cuando la persona tenía una grave alteración del funcionamiento respiratorio. Y de ahí vino el término neumonía atípica", aseveró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Según la información presentada el pasado viernes, en el periodo enero-abril de este año se han presentado en el país 10,027 fallecimientos por esa razón médica, mientras que en el mismo periodo del 2019 ocurrieron 15,663.

En el mismo periodo del 2018, según la dependencia, se presentaron 13,745 muertes; 12,025 en 2017; asimismo 12,962 muertes en 2016, y otras 11,266 en el 2015.

El subsecretario Hugo López-Gatell negó que el gobierno oculte información sobre el fallecimiento de personas en nuestro país a causa de la nueva cepa del coronavirus.

"Entonces, la inquietud, la vimos representada en algunas notas periodísticas internacionales es: 'Están ocultando información'. ¡No! Esto lo hemos explicado varias veces", aseveró.

