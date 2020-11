La próxima semana los ciudadanos de la Ciudad de México estarán más vigilados que nunca. Sus visitas a restaurantes, oficinas públicas o tiendas departamentales deberán ser registradas a través de un sistema digital creado por el gobierno capitalino. La información, aseguró el responsable de esta nueva medida de control, se utilizará para cruzar datos sobre contagios de Covid-19 y emprender acciones para reducir la propagación del virus.

El gobierno de la Ciudad de México requerirá a partir del 18 de noviembre que todas las personas deban hacer un registro digital o “check-in digital” con su teléfono inteligente (smartphone) en todos los establecimientos públicos cerrados con permanencia mayor a 15 minutos: restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, oficinas públicas, centros de trabajo como call centers, teatros, cines, museos y centros de exposiciones, según publicó en Twitter el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino.

La sanción para los establecimientos que no cumplan con esta medida es la suspensión de actividades.

Esta medida de control se conoció después de que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la ciudad permanecerá en el nivel naranja del semáforo epidemiológico de Covid-19 y que los bares, antros y cantinas cerrarán por completo durante los próximos 15 días.

José Merino añadió el “check-in digital” que tendrá carácter obligatorio, con el fin de identificar contagios de Covid-19. Según el director de la ADIP, este “check-in digital” consistirá en que:

A partir del 18 de noviembre, cada establecimiento tendrá que generar un código QR en la página https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/y colocarlo en su puerta de acceso.

Las personas que quieran entrar a estos establecimientos deberán escanear el código QR y agregar su número de celular.

La autoridad (el titular de la agencia no especifica cuál autoridad) cruza esta información con el sistema de vigilancia epidemiológica.

Si se detecta un caso positivo activo de Covid-19, se analizarán los números de las personas que coincidieron en el mismo espacio y a la misma hora para orientarlos a que se hagan la prueba.

Según la imagen con la que José Merino introduce este nuevo check-in digital en la Ciudad de México:

“Este sistema permitirá identificar los contactos de los casos positivos y cortar cadenas de contagio. Por lo que su uso es obligatorio”.

Las personas que hayan coincidido con una persona enferma de Covid-19 serán notificadas mediante Locatel y mensajería SMS y “se les orientará para que se realicen una prueba, permanezcan en aislamiento y reciban seguimiento médico”.

Del lado de los establecimientos, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizará verificaciones en los establecimientos y podrá suspender a aquellos que incumplan con esta medida.

La publicación de Merino no menciona las sanciones o penalizaciones que podrían recibir las personas que no realicen el escaneo del código QR, ya sea porque no cuentan con un teléfono inteligente o porque no desean cruzar información con las autoridades. 19% de la población que vive en la Ciudad de México no cuenta con acceso a dispositivos de telefonía celular, según datos para el 2019 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).

Esto podría generar escenarios de discriminación. Si se considera que en la Ciudad de México habitan alrededor de 8.5 millones de personas, hasta 1 millón 615,000 personas podrían no contar con un teléfono celular con la capacidad para realizar el escaneo que exige el check-in digital. Esto, sin contar a quienes habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, muchas de las cuales viajan todos los días desde el Estado de México e Hidalgo a la ciudad.

Merino anunció esta nueva medida del gobierno de la CDMX después de revelar que “la ciudad se encuentra en una situación delicada, debido al crecimiento en el número de hospitalizaciones por Covid-19 en la semana más reciente, con un aumento de 42 a 46% en la ocupación de camas”.

Por esta razón, además del nuevo check-in digital, dijo que el gobierno está fortaleciendo el número de pruebas de Covid-19 diarias, así como la entrega de apoyos financieros, alimentarios y médicos a las personas que resulten positivas en su prueba pero que puedan permanecer bajo resguardo en sus hogares.

