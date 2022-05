El Gobierno de la Ciudad de México informó que pidió la rescisión del contrato que tenía con DNV Energy Systems México, firma encargada de realizar los peritajes del desplome de la Línea 12, por incumplir con los criterios técnicos en la última entrega del informe, además de iniciar una demanda civil en contra de la empresa.

DNV confirmó la entrega del tercer reporte del Análisis Causa-Raíz (ACR) al gobierno local el pasado 28 de febrero —el cual no ha sido revelado por las autoridades— y mediante un comunicado indicó que fue realizado por un equipo internacional de expertos de acuerdo con la metodología acordada y con estrictos procedimientos internos de calidad. No obstante, éste no ha sido revelado por las autoridades.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la capital del país, detalló que dicho informe fue revisado por el Grupo Técnico del gobierno capitalino quien determinó que se incumplieron con los criterios técnicos lo que derivó en un informe “mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”.

Entre las deficiencias encontradas por el grupo de trabajo se encuentran la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte, la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión y la falta de explicación sobre la exclusión del “tramo espejo” como referencia empírica y analítica, lo anterior en términos técnicos.

En cuanto a lo metodológico, se señaló la razón por la cual no se hizo el análisis Causa-Raíz siguiendo su propia metodología, la justificación para no haber incluido el análisis SCAT de cada barrera, así como el uso de una definición de Causa-Raíz que no proviene de la metodología BSCAT.

Y, por último, una explicación de por qué se confunden las causas establecidas en su propio Dictamen Técnico (falta de pernos e incumplimientos de diseño) con las barreras.

“Por esta razón es que iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa, y es parte de este uso que hacen los adversarios, que no tiene ninguna moral, ninguna ética” explicó la mandataria local.

De igual manera, se confirmó que se realizó un reporte minucioso de dichos errores el cual fue enviado a la empresa en donde se muestra que no cumplen con su propia metodología.

Conflicto de intereses

Este informe final se entregó totalmente en apego a los requisitos contractuales, a tiempo y completo. DNV confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses”, manifestó la firma.

Ante esto la jefa de gobierno abundó que en este último dictamen aparece un abogado que ha litigado contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que cuenta con un historial ligado al gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto.

La firma internacional refirió que se respalda la metodología empleada, los hallazgos y las conclusiones del Análisis Causa-Raíz del incidente de la Línea 12 del Metro.

Cabe señalar que este último dictamen tuvo varios retrasos en la entrega. De acuerdo con fechas oficiales, se tenía previsto para el 30 de septiembre del año pasado. No obstante, la empresa noruega argumentó requerir de más tiempo para continuar con la investigación.

No sólo el tercer informe sufrió retrasos, en el segundo que se tenía previsto para el 23 de agosto fue entregado hasta el 7 de septiembre.

