La primera persona infectada en San Luis Potosí con la variante de Covid-19 de la India (B.1.617) tuvo contacto con otras 16, de las que 13 resultaron positivo a la prueba de laboratorio para detectar el virus SARS-CoV-2, aunque aún no se sabe si es la misma variante, informó Miguel Ángel Lutzow Steiner.

“El cerco epidemiológico continúa, se está extendiendo a más familias, a centros de trabajo. Estamos haciendo una investigación retrospectiva para identificar los posibles casos asociados a la persona que fue identificada con la nueva variante, y una investigación prospectiva para saber quiénes más se contagiaron.

“Hasta la fecha tenemos asociados a este evento 13 personas que han tenido resultado positivo a SARS-CoV-2”, dijo el secretario de Salud en aquel estado.

El “caso índice”, es decir la primera persona identificada con la variante de la India, es un “masculino de 33 años”, explicó Lutzow Steiner, al aclarar que se trata de información preliminar; dicha persona, “tiene el resultado genómico. El resto (de infectados), desde luego que no lo tienen, pero están asociados a este mismo evento y así se tiene que manejar”.

Llaman a la calma

Consultado sobre el primer caso de la variante de la India detectado en San Luis Potosí, el doctor con especialidad en infectología Alejandro Macías Hernández recomendó evitar alarmarse.

“En este momento esto no debe de alarmar porque, hasta donde sabemos, esta variante B.1.617 sigue siendo sensible a los anticuerpos que producen las vacunas, y se sospecha que pueda transmitirse con un poco de más facilidad, pero no es algo seguro.

Entonces, hay que hacer lo mismo de siempre. Acelerar lo más que podamos la vacunación, en primer lugar; en segundo, seguir usando cubrebocas, mantener la sana distancia, ventilar los lugares cerrados, evitar los tumultos, hacer las cosas desde casa siempre que sea posible. No hay que caer en alarma”, recomendó.

Catedrático de la Universidad de Guanajuato y excomisionado de Influenza en la emergencia epidemiológica por la epidemia de influenza AH1N1 en el 2009, Macías Hernández explicó que el peligro de las variantes de los virus radica en que puedan ser más contagiosas, más graves o se resista a los anticuerpos de las vacunas.

“O sea, un virus sería más peligroso si cumple cualquiera de esas tres condiciones. Primero, que sea más transmisible; segundo, que sea más grave, o tercero, que pueda reinfectar a los que ya infectó o que no reconozca los anticuerpos que producen las vacunas.

Hasta donde sabemos, en este momento ese virus todavía no cumple con esas características. Puede ser que cumpla alguna de esas tres, pero no se sabe”, dijo.

La Organización Mundial de la Salud, comentó, tiene reconocidos tres variantes preocupantes: los originados en Inglaterra, Brasil y la variante de Sudáfrica, pero que el de la India todavía no se conoce como un variante preocupante.

“Cuando todavía no se sabe qué tanta implicación tiene se llaman virus de interés. Y este es todavía un virus interesante, pero todavía no se ha descrito que pueda ser peor que los demás”.

