Tras las consultas y reuniones preparatorias para evitar la imposición de tarifas arancelarias desde 5% a partir del 10 de junio, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que México existe un 80% a favor de encontrar una negociación con el gobierno de Estados Unidos.

“Estamos en la fase preparatoria si puede haber una negociación, si habrá una negociación podemos encontrar un punto de acercamiento, hay un 80% a favor para encontrar una negociación, evitarse la imposición de tarifas. Estamos listos”, aseguró en conferencia de prensa desde Washington.

Ebrard puntualizó que a pesar de que el diálogo gira sobre la migración México presentará una posición unificada de todas las preocupaciones en los sectores donde se considera que habrá un mayor impacto

“Compartimos la preocupación y tiene solución el tema migratorio, si no hubiéramos estado estos días seguramente la propuesta que vamos a presentar no tendría la calidad que va a tener, no estaríamos adecuadamente o totalmente informados respecto a lo que vamos a tratar mañana en varios campos, ha sido muy útil e importante para la delegación mexicana haber estado estos días”, destacó.

En cuanto a la reunión programada para mañana con el secretario de Estado, Mike Pompeo, el canciller precisó que se fijará una postura digna y eficaz, además ya se hace un esfuerzo muy grande para resolver el problema migratorio y que sin el esfuerzo mexicano, el flujo de migrantes sería mayor hacia Estados Unidos.

“La reunión con Pompeo fue acordada estamos aprovechando el tiempo. La delegación mexicana de mañana estará conformada con la representación indispensable”, dijo.

Preparados para el peor escenario

Aunque el camino está abierto para llegar una negociación, el canciller precisó que el gobierno mexicano está preparado ante un escenario negativo y de ser así el próximo jueves se informará sobre los pasos que México seguirá.

Hasta el momento se han celebrado reuniones entre los secretarios de agricultura y de comercio. Hoy habrá un encuentro entre los negociadores del TLCUEM, Robert Lighthizer y el subsecretario para América del Norte, Jesús Seade. Asimismo, ha habido reuniones con think thanks y con diferentes estudiosos en la materia para preparar adecuadamente la propuesta mexicana a presentar mañana.

La semana pasada, Trump anunció aranceles de un 5% a partir del 10 de junio a todos los bienes provenientes de México, los que irán subiendo gradualmente si su vecino no detiene el flujo de inmigración de Centroamérica a Estados Unidos.

erp