Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reapareció en la mañana del lunes en su conferencia matutina, conocida como La Mañanera, después de dos semanas de ausencia para recuperarse de la enfermedad de Covid-19.

El presidente López Obrador, de 67 años, hipertenso y quien sufrió un infarto en 2013, informó el 24 de enero que había dado positivo a Covid-19.

“Agradezco a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad, por mi contagio de Covid. Afortunadamente salimos a delante; aquí estamos, luchando. Agradezco a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres y hombres que expresaron su deseo de que me recuperara y que saliera adelante", empezó el presidente así su conferencia mañanera.

"Agradecerles sus bendiciones y sus rezos; sus buenas vibras, sus buenos deseos. Todo. Amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie, en lucha. Vamos a continuar con la transformación. Es fundamental para México acabar con la corrupción para que se moralice el país y podamos vivir con bienestar y felicidad”, dijo AMLO en su reaparición.

El presidente había confirmado el 24 de enero que dio positivo a Covid-19, para luego iniciar un tratamiento médico que lo llevó a confinarse dos semanas en su apartamento de Palacio Nacional y aparecer a los pocos días en una primera ocasión en videoconferencia para desmentir los rumores acerca de que había sufrido un derrame cerebral.

López Obrador comentó en sus redes sociales aquel domingo 24 de enero que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sería la encargada de representarlo en sus conferencias matutinas.

"Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves, pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días", dijo el presidente en sus redes sociales y adelantó entonces que sostendría una entrevista con su homólogo ruso Vladimir Putin para hablar sobre la adquisición de vacunas Sputnik V.

El fin de semana del 23 al 24 de enero, Andrés Manuel López Obrador había realizado una gira por Nuevo León y San Luis Potosí, donde se reunió con los gobernadores de ambas entidades y diversos funcionarios locales.

Por la tarde del viernes 29 de enero, el presidente de México reapareció desde el Palacio Nacional para informar sobre los avances en la compra de vacunas contra la Covid-19 y para agradecer las muestras de afecto durante su confinamiento médico.

“Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores y malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes, pero no he estado en estos días así”, dijo el presidente para desmentir que su estado médico se encontraba comprometido.

Más recientemente, el lunes 1 de febrero, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que su jefe Andrés Manuel López Obrador podría retomar sus conferencias matutinas el 8 de febrero.

“El Presidente está bien. Va avanzado en su recuperación. Lo vimos el viernes pasado, nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje, sobre todo para acallar aquellas voces que han estado circulando algunos temas que no eran para nada veraces”, matizó esa vez la titular de la Segob.

“Estamos de nuevo de pie, en lucha. Vamos a continuar con la transformación”, insistió el presidente en la mañana de este lunes desde Palacio Nacional.