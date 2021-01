Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reapareció la tarde de este viernes desde el Palacio Nacional para informar sobre los avances en la compra de vacunas contra la Covid-19 y para agradecer las muestras de afecto después de que se mantiene en confinamiento médico por haber dado positivo a coronavirus el pasado domingo.

El presidente de México despejó de esta manera los rumores acerca de que se encontraba delicado de salud por los efectos de la Covid. Al mediodía de este viernes, trascendió en redes sociales que López Obrador había sufrido un derrame cerebral y por tanto, su estado médico se encontraba comprometido.

“Todavía tengo Covid, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores y malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes, pero no he estado en estos días así”, dijo el presidente.