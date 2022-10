Erogan más de 35,000 mdp en reconstrucción tras sismos del 17 y 18

El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, informó que con una inversión superior a los 35,000 millones de pesos el gobierno federal ha realizado casi 70,000 acciones de reconstrucción en los sectores de salud, educación, cultura y vivienda en las comunidades afectadas tras los sismos de 2017 y 2018.

“Se han reconstruido más de 6,000 planteles educativos y casi 60,000 familias han podido reconstruir sus viviendas con la asistencia técnica de la Conavi (Comisión Nacional de Vivienda). Se han reconstruido más de 2,000 inmuebles de alto valor histórico y cultural, y casi 200 clínicas de salud”.

Al fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, Rodrigo Sánchez afirmó que la reducción de recursos solicitados en el presupuesto para la Conavi y el Programa Nacional de Reconstrucción muestra la posición del gobierno federal con respecto a la implementación de programas de vivienda que contribuyan a resolver la carencia y el mejoramiento de la misma, especialmente para los grupos más desfavorecidos a fin de erradicar el hacinamiento.

En respuesta a Juan Pablo Montes de Oca (PVEM), precisó que el avance global en materia de reconstrucción es de 97 por ciento.

“Ya estamos prácticamente en el último año en el proceso de reconstrucción. Hay que recordar que es un programa de coordinación con otras dependencias”.

María Rosete (PT) se quejó de que los esfuerzos en materia de reconstrucción no han sido suficientes en la capital del país, en particular en Tlatelolco, y preguntó: “¿cuáles serán las acciones que usted habrá de emprender para atender a los miles de personas que en la Ciudad de México están como los vecinos de Tlatelolco, en la incertidumbre y el miedo, porque no saben en qué momento se puede venir abajo?”

En lo que corresponde a vivienda, respondió, “tenemos un avance del 90 %. En proceso de terminación de las viviendas afectadas llevamos un 8 % y faltan por iniciar un 3 por ciento”.

rolando.ramos@eleconomista.mx