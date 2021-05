La entrega de tarjetas sin recursos es recurrente por parte de candidatos de partidos, no es violatorio de la ley, y esto ya fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el consejero advirtió que “en ningún momento la ley prevé que una candidatura pueda ser retirada a media contienda por hechos realizados por la contienda electoral. La campaña electoral se fiscaliza una vez que termina la campaña, así como las precampañas se fiscalizan una vez que terminan”.

Sin mencionarlos por su nombre, el consejero dijo que si el INE retiró la candidatura a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, “fue porque cuando concluyó el periodo de precampaña y tenían la obligación de rendir sus informes, fueron del todo omisos”.

En el marco de la investigación que anunció la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en contra del candidato del PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la entrega de tarjetas rosas, el consejero hizo un pronunciamiento general sobre el tema.

Murayama recordó que la entrega de tarjetas no es un hecho nuevo, ya que en un pasado proceso electoral del Estado de México se entregó la llamada tarjeta de salario rosa, hecho que fue analizado por el INE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que es válido mientras no contengan recursos.

Murayama dijo que esto puede ser considerado propaganda de mal gusto, pero no es ilegal. Lo que sí lo es, resaltó, es la entrega de dádivas o boletos.

“Lo aclaro porque ahora se ha puesto sobre la mesa que distintos candidatos que están repartiendo tarjetas puedan por ese hecho ser sancionados con el retiro de su candidatura, y la verdad es que son candidatos de todos colores y sabores, de las más variopintas fuerzas políticas, no digo que de todos los partidos, pero sí de muy diversos.

“¿Y qué es lo que ha determinado esta autoridad en materia de tarjetas? En 2017 hubo dos campañas en donde se repartieron tarjetas, en el estado de México una que se llamaba salario rosa, y en Coahuila otras que se llamaban mi monedero rosa, esta autoridad cuando se pronunció en los dictámenes de fiscalización determinó que el entregar un cartón prometiendo acciones de gobierno era simplemente propaganda. Se determinó en votación dividida, para mi debió haberse sancionado pero perdí esa votación, a lo hecho pecho. En el caso de Coahuila, se pedía información del electorado y eso nos pareció incorrecto, y por eso sancionamos la práctica de entregar tarjeta a cambio de pedir información del electorado.

“Sin embargo, el Tribunal Electoral revocó esa sanción de este Consejo Electoral, y la entrega de tarjetas, prometiendo cosas, que se van a echar a andar programas sociales, que se van a ampliar derechos, quedó validada por el órgano jurisdiccional. Pretender que ahora el candidato a la gubernatura de Nuevo León, la candidata a la gubernatura de Nuevo León de Morena, o el candidato a la alcaldía de Guadalajara de Morena o un candidato del Partido Verde en otro lado, puedan ser retirados de la contienda por esto, tiene dos problemas; primero: no se retiran candidaturas cuando éstas están en curso si cumplieron con sus obligaciones como precandidatos, o si no hicieron precampaña. Y segunda: la mera entrega de plásticos, si no tienen dinero, bienes o servicios detrás, no es en sí ilegal, es una propaganda que nos puede parecer de mal gusto, pero la autoridad jurisdiccional la permitió.

“¿Qué es lo que está prohibido? Entregar dádivas, dar kits, paquetes con mercancías, entregar boletos para acceso a distintos servicios e incluso de entretenimiento, pero mientras no haya dádivas los meros cartoncillos son propaganda, pero no son violatorios de la legalidad”, expresó.

El consejero Ciro Murayama destacó que quien acusa al INE de no actuar por acciones de candidatos locales, no ha leído la ley, ya que las contiendas locales son organizadas por los Organismos Públicos Locales.

Finalmente, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, cuestionó al consejero Murayama por pronunciarse sobre este tema y prejuzgar, pues dijo que debe ser la Fepade quien determine lo que corresponda.

