Paradójicamente, el PRD llegará a su 30 aniversario, el próximo domingo 5 de mayo, en un contexto político nacional en el que uno de sus exmilitantes y fundadores, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente de la República; sin embargo, los rasgos del régimen contra los que nació el perredismo, como el hiperpresidencialismo y el autoritarismo, parece que volvieron, planteó Fernando Belaunzarán Méndez.

El integrante de la presidencia nacional extraordinaria perredista, integrada por cinco personas, dijo que la lucha de ese partido es más actual que nunca.

El PRD nació como un partido en contra de un régimen hiperpresidencialista, autoritario, de partido casi único, con tendencias hegemónicas y eso es lo que se mira en el escenario político.

Por eso, aseguró que los documentos en los que se llama a la fundación del PRD y sus primeros documentos, ya como partido, tienen una actualidad escalofriante, porque “regresamos al hiperpresidencialismo autoritario”.

Dijo que hace 30 años los perredistas peleaban porque hubiera democracia, libertades, contrapesos, división de poderes y todas esas luchas volvieron a adquirir ahora una elocuente relevancia, porque los logros que se dieron en esas materias en los últimos años, ahora están en riesgo.

Sin embargo, destacó que lo preocupante es que los partidos están en crisis.

Expuso que el PRD está en una situación complicada porque, para que haya un verdadero contrapeso al gobierno y su partido, se tiene que unir toda la oposición.

Dijo que lo que se necesita es construir una fuerza en la oposición con credibilidad, que no divida. Incluso mencionó que no sólo sea de izquierda, sino hacer una alianza con liberales consecuentes. En ese tenor, expuso que el PRD tiene que poner su registro, decirle a la sociedad aquí está y entre muchos más decidir cómo se construye una nueva opción que funcione como un elemento de unidad opositora, pero para ello necesita credibilidad.

Aclaró que todavía no se ha definido qué se va a hacer con el partido, pero aseguró que no queda mucho tiempo porque debe definirse en los próximos tres o cuatro meses, máximo, porque este año es cuando se forman los nuevos partidos. En su opinión lo mejor es cambiar de nombre y logotipo, porque eso ayudaría a que se acercara más gente, pero no es algo ya determinado.

Aseguró que Morena y las políticas del presidente no son de izquierda, por lo que se necesita una fuerza que defienda los avances democráticos impulsados desde la izquierda. Hoy, apuntó, urge una oposición.

Dijo que el PRD no va a ser opción solo porque caiga López Obrador. Lo será si es capaz de ponerse a la altura de las circunstancias y ser empático con una sociedad crítica. Aseguró que tiene claro que o el PRD cambia o la sociedad en el 2021 lo desaparece.

