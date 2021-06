Más de 93 millones de mexicanos votarán en el proceso electoral, considerado por el INE como el más grande de la historia del país, ya que se renovarán más de 20,000 cargos de elección popular, entre los que destacan 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 30 Congresos locales y 1,923 alcaldías.

Uno de los grandes retos que representa para el Instituto Nacional Electoral (INE) es poder garantizar que la mayoría de los ciudadanos tengan la oportunidad de votar, por lo que las personas que se encuentren lejos de su domicilio durante la jornada electoral de este 6 de junio, tienen la oportunidad de ejercer este derecho en las casillas especiales que instalará el órgano electoral en las 32 entidades de la República.

Este tipo de casillas recibirán a las personas que están fuera de la sección electoral correspondiente a su domicilio y contarán con 1,000 boletas.

En lugar de recurrir a una lista nominal de electores, los funcionarios de este tipo de casillas tienen que revisar que la credencial de elector de la persona no esté marcada por ya haber ejercido su voto y verificar que no se trate de un duplicado, que no esté suspendida o que no se encuentre en los registros de robo.

¿Qué cargos se pueden votar en las casillas especiales?

Si no te encuentras cerca de la casilla que te corresponde puedes votar en una casilla especial por diputaciones federales, dependiendo de la ubicación en la que te encuentres.

Si te ubicas en tu distrito electoral, pero en una sección diferente a la que indica tu credencial de elector, puedes votar por diputaciones federales de mayoría relativa y de diputación proporcional (plurinominales).

Si te ubicas en tu entidad federativa, pero en diferente distrito electoral, puedes votar por el principio de representación proporcional.

Si te encuentras en otra entidad federativa, pero en tu circunscripción plurinominal, puedes votar por el principio de representación proporcional.

"En caso de que salgas de tu distrito, entidad y circunscripción plurinominal, no podrás votar", explicó el INE en su sitio web.

¿Cómo ubicar las casillas especiales?

El INE habilitó una página en su sitio web (https://ubicatucasilla.ine.mx/), la cual permite localizar la casilla especial más cercana.

Sólo es necesario colocar la entidad donde te encuentras en el momento de la jornada electoral para que aparezca la leyenda: "si te encuentras lejos de tu domicilio acude a alguna Casilla Especial" y dar clic donde dice "casilla especial".

Posteriormente se desplegará una lista de las casillas especiales que se instalarán en la entidad señalada. Elije la opción más cercana y te mostrará su ubicación exacta en un mapa, además de la sección y los distritos a los que pertenece.

También puedes consultar la ubicación vía telefónica en el número 800 433 2000 (Inetel), donde un asesor del INE te asesorará y guiará paso a paso.

Además de llevar tu credencial para votar, esta ocasión será necesario que acudas a la casilla con cubrebocas o careta, que es parte de las medidas sanitarias que ha implementado el INE ante la pandemia de Covid-19.

Al igual que las casillas básicas, las casillas especiales abrirán a las 8:00 horas del domingo 6 de junio y cerrarán a las 18:00 horas o cuando se terminen las boletas disponibles. También podrían extender su horario en caso de que se encuentren personas esperando votar después del horario de cierre.

Tipos de casillas electorales

Casilla básica

Corresponde a una sección electoral y recibe a 750 personas.

Casilla contigua

Si en una sección existen más de 750 personas electoras, se instalan tantas casillas contiguas como se requiera. Cada una de estas casillas también recibirán a un máximo de 750 personas.

Casilla especial

Recibe a los electores que encuentran fuera de la sección electoral correspondiente a su domicilio.

Casilla extraordinaria

Se utiliza para facilitar el voto en sitios de complejo acceso.

Casilla única

Sólo se instala cuando hay votación tanto para cargos federales, como locales.

