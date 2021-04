El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, consideró como “absolutamente despreciables” las presiones a las que han sido sujetos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que decidieron retirar la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero.

Durante su participación en un foro de discusión organizado por Expansión-Política, conducida por Alberto Bello, el funcionario dijo que es necesario mandar un mensaje de absoluto respeto a la institucionalidad electoral, máxime que los consejeros electorales lo que hacen es aplicar la ley.

“Me parece que esa reacción (la del senador con licencia, Félix Salgado Macedonio) y esas frases son absolutamente incompatibles con la pluralidad, la tolerancia y el respeto propios de la democracia”, mencionó.

El lunes pasado el senador morenista dijo a los consejeros del INE desde un plantón en la banqueta de organismo que “no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar” y luego advirtió que, si los consejeros no se reivindican y le regresan la candidatura, él y sus seguidores los hallarían. Incluso llamó “cabroncito” al presidente del INE, Lorenzo Córdova y amenazó con ir a buscarlo a su casa.

En ese sentido Nieto Castillo dijo que lo que se debe de hacer es llamar a la tolerancia, el respeto y al dialogo.

Además, recalcó, al haber una decisión del INE, nuestro sistema constitucional permite que se acuda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revisarlo.

El también exmagistrado electoral expuso que la sala superior del TEPJF debió haber resuelto en plenitud de jurisdicción y a fondo sobre si el senador con licencia debe o no ser candidato, no como actuó, que lo regresó al INE con observaciones.

“En vez de desgastar al INE, como fue lo que ocurrió y que al final del día generó una tensión entre Morena y el INE, en vez de proteger la institucionalidad electoral, lo que hicieron fue batearlo en lugar de decidir en plenitud de jurisdicción como la ley se lo permite”, recalcó

El tambien exfiscal electoral dijo: “Lo que añoro de la integración del primer tribunal electoral, el que funcionó de 1996 al 2006, es que resolvía en plenitud de jurisdicción, que no desgastaba y no teníamos casos que, de repente tienen seis, siete años yendo y viniendo en la parte de investigación en el INE y al tribunal”.

Incluso mencionó que el artículo con el cual basaron su veredicto los consejeros ya había sido validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como constitucional.

La corrupción se manifiesta de diferentes maneras en las campañas

El funcionario explicó que durante procesos electorales en marcha hay cuatro vertientes vinculadas a la corrupción.

La primera tiene que ver con la delincuencia organizada, cuyas expresiones más trágicas son el homicidio de candidatos. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que hacen es inyectar dinero a las campañas de ciertos candidatos. Esto se presenta principalmente en el ámbito municipal.

El funcionario explicó que eso explica en una buena proporción el incremento de circulante durante las campañas.

Indicó que tan solo durante el proceso electoral de 2012, aumentó casi 5% (unos 37,374 millones de pesos) el flujo de efectivo. Eso mismo ocurrió en 2015 y 2018, cuando también hubo elecciones federales.

La segunda, es la participación de empresarios financiando campañas con el objetivo de obtener contratos una vez que los candidatos se conviertan en autoridad.

La tercera es el peculado electoral, que es cuando un funcionario desvía fondos públicos, bienes y servicios para fines de naturaleza electoral.

Una cuarta es que los candidatos y partidos generalmente contratan a despachos especializados de consultoría en diferentes materias y no reportan esos gastos.

El titular de la UIF recordó que, en este proceso electoral en marcha, que es el mas grande de la historia del país por los puestos de elección popular que están en juego, la dependencia a su cargo colabora con el INE y otros organismos públicos con el fin de que no haya recursos ilícitos, no se usen empresas fachada, no se utilicen facturas o no haya desvío de recursos públicos de la federación de los estados y municipios para las campañas electorales.

Incluso mencionó que ahora además del flujo de dinero en efectivo se ha detectado el uso de criptomonedas para financiar campañas electorales.

Por otra parte, informó que se han firmado convenios de colaboración con el INE para utilizar modelos de riesgo que permitan detectar delitos electorales en los que se utilice dinero de manera ilegal.

Comentó que ya se realizó una revisión de más de 16,000 proveedores de las campañas electorales y se están generando casos de detección de empresas fachada que están, de alguna forma financiando las campañas electorales.

Hasta el momento se ha detectado un caso relacionado con corrupción política en San Luis Potosí, que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, donde encontraron que empresas siguen utilizando mecanismos de empresas fachada para pagar sueldos y salarios a personas que están relacionadas con las candidaturas.

Tambien se encontró un modelo semejante en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, donde se bloquearon las empresas que estaban participando en actos de corrupción, así como generación de recursos y lavado de dinero para las campañas electorales.

Asimismo, se ubicó una empresa de reciente constitución que tiene una enorme cantidad de recursos siendo que el objeto de esa empresa es dar apoyo a las campañas electorales.