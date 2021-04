La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal prisión preventiva justificada contra el exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Lavalle Maury, presunto implicado en los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exsenador panista es implicado por la FGR de presuntamente recibir sobornos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con recursos de la empresa Odebrecht, para su voto en favor de la la reforma energética del 2013.

La imputación es a partir de una denuncia que presentó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien señaló directamente a Lavalle y otros senadores y diputados del 2013 de recibir fuertes cantidades de dinero.

Este jueves 4 de abril se llevó a cabo una audiencia de formulación de imputación contra Lavalle ante el Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Reclusorio Norte.

Un agente del Ministerio Público Federal solicitó al juez la prisión preventiva contra el exsenador de Campeche por considerar que no tiene domicilio fijo; sus vecinos no lo reconocen en el domicilio señalado; tiene varias salidas del país y no tiene certeza del lugar donde actualmente se encuentra.

Jorge Luis Lavalle es representado por sus abogados Felipe Gómez Mont Landerreche; José Joaquín Zapata Altamirano y Héctor Humberto Venegas Román.

En la audiencia estuvo presente un apoderado legal de la Unidad de Inteligencia Financiera y otro de la Cámara de Senadores, en su carácter de víctimas.

Cabe precisar que el imputado tienen hasta antes de que el Juez Oralidad emita la apertura de juicio oral para negociar un criterio de oportunidad y celebrar un procedimiento abreviado.

