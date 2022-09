De cara a 2024, no hay seguros ganadores ni seguros perdedores: Margarita Zavala

En una democracia no hay seguros ganadores y seguros perdedores, afirmó la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo.

En entrevista, la legisladora panista dijo que, dada la decepción que se tiene en el país, el daño infringido desde el gobierno a las instituciones y lo que ha fallado en la solución de los problemas públicos, es un reto para la oposición, desde todas sus vertientes, presentar una candidatura, lo más amplia posible, para poder contrarrestar una candidatura oficial, acompañada por dinero, violaciones a la ley y la fuerza pública.

En su opinión, debe haber un proyecto de gobierno distinto, que aspire a construir una economía competitiva, sustentable, solidaria; con un gobierno que enfrente al crimen organizado; fortalezca no sólo al Ejército, sino a las instituciones de seguridad y que le de dignidad a las instituciones armadas.

De lo que se trata, indicó, es de construir un proyecto de gobierno, que no sólo tenga que ver con programas asistenciales y con la compra de voluntades, sino que enfrente a la pobreza.

Frente a un gobierno que ha fallado en seguridad; que ha quitado la alternativa civil para generar condiciones de seguridad y que ha fallado en términos económicos, es necesario proponer otras formas de atender los problemas”, dijo.

La también excandidata presidencial aseguró que la economía mexicana puede generar progreso y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente.

Necesitamos una economía solidaria, porque cuando tienes a cuatro millones de nuevos pobres, requiere de una estructura de programas sociales con transferencias directas, pero al mismo tiempo, que no sean tan caros, en términos operativos, pero que acompañen a los grupos más desprotegidos, dijo Zavala.

Es muy importante la generosidad de todos los partidos de oposición, subraya

Desde la perspectiva de la legisladora panista, hoy puede comenzarse a construir una candidatura apoyada por las diversas fuerzas políticas de oposición, planteando, primero las coincidencias, que están muy claras para todos y que hoy están en riesgo, como democracia y libertades, medio ambiente y seguridad y, dejar para un segundo momento, aquellos en donde hay diferencias.

La parte fundamental es generar condiciones democráticas (lo cual implica defender instituciones como el Instituto Nacional Electoral) y de unidad y una candidatura que aglutine.

“Para eso es muy importante la generosidad de todos los partidos” y otras fuerzas políticas, subrayó.

En ese sentido, Margarita Zavala dijo estar muy optimista y tener mucha esperanza en el talante democrático del país, el cual se desplegará en la medida en que se tenga claro el enorme poder que está desarrollando el populismo “y prácticamente de fascismo”, de persecución, al que disiente y vota en contra; de acusación y represión a quienes votan en su contra y consideran traidores a la patria. “Ante eso lo importante es estar unidos como sociedad”.

Para la diputada panista, en estos momentos es difícil manifestarse públicamente por una persona que pudiera ser candidata a la presidencia para 2024, porque, dadas las condiciones del escenario político actual, “va a decir no me ayudes”, pero lo importante es que sea una candidatura consensuada y donde la sociedad tenga algo que ver. Que la gente no sienta que los partidos abusan de una situación de emergencia.

Debe tomarse en cuenta a la sociedad, lo dicho por ella, usando mecanismos creativos, particularmente de los partidos que son fundamentales como vehículos para una candidatura. Además, la oposición debe tomar en cuenta que debe haber estrategia para hacer más difícil la persecución, indicó.

La excandidata presidencial señaló también que los mexicanos deben entender que los tiempos del gobierno federal son distintos a los de la oposición.

A mí no me preocupa del todo que todavía no haya candidata clara; lo que me preocupa es que no alcanza a ver. Serán porque no soy yo de los que toman las decisiones”.

En ese sentido dijo que todo parece indicar que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, va a ser la candidata de Morena a la presidencia de la República, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ve en ella “un sometimiento absoluto”.

Subrayó que es muy importante que los ciudadanos caigan en cuenta de los grandes males que se han creado y lo mucho que se ha destruido; "debemos ser más objetivos y darnos cuenta de la dimensión de lo que está pasando en el país a partir de las decisiones del gobierno, así como caer en cuenta del nivel de riesgo democrático que estamos viviendo como país".

En ese sentido, mencionó que se requiere un replanteamiento de las alianzas entre las diferentes fuerzas de oposición, que abarquen más sectores de la sociedad, pues eso permitirá dar forma a una campaña que aglutine y que se fortalezca, frente al sistema populista instalado en el país, al cual, para poder ganarle se requiere de una enorme valentía y disciplina.

