El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo (PRI), reconoció que los actos de corrupción que se acusan tanto en el PRI como en PAN, tendrán un impacto en las campañas presidenciales de los candidatos José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Sin embargo, aseveró que por el momento no hay culpables, por lo que deben prevaler las propuestas.

En conferencia de prensa, Edgar Romo afirmó que las observaciones que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que se presume un desvío de recursos por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, no es un hecho consolidado, ya que esa dependencia tiene 30 días para presentar pruebas y solventar dichas observaciones.

“Hoy no podemos determinar culpables. Hoy no podemos determinar si existen o no los desvíos, porque apenas iniciar el proceso de fiscalización, son procesos no concluidos”, argumentó.

Aseguró que quien quiera vincular esas observaciones de la Auditoría con el proceso electoral en curso, representarían una “campaña para demostar”.

Sin embargo, el diputado Edgar Romo dijo que el candidato presidencial del PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, sí deberá responder ante las autoridades que lo indagan por el posible delito de lavado de dinero, debido a que ya hay una investigación abierta por parte de la PGR.

Asimismo, Romo García reconoció que tanto el tema de las acusaciones enfrenta la titular de la Sedatu, Rosario Robles, como las denuncias contra Ricardo Anaya, tendrán un impacto en las campañas presidenciales del PRI y la de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC).

“Yo creo que tanto este tema (presunto desvío de recursos en Sadatu), como el de Ricardo Anaya y su patrimonio, van a estar en la contienda electoral, y la única forma de saber si afecta o no afecta, va a ser que el ciudadano vote en las urnas el 1 de julio por los candidatos.

“El ciudadano podrá cuidar quiénes son aquellos que están limpios, quiénes son los que tienen la mejor trayectoria como servidores públicos, quiénes son los que están más capacitados para tomar las riendas de este país. Sin duda, creo que tanto éste como las numerosas observaciones que ha tenido otros candidatos, van a estar dentro de la contienda y van a generar elementos para definir quién debe ser el Presidente de este país. Sin embargo, no es lo que debe prevalecer; las propuestas son lo que deben prevalecer”, dijo.

Nombramiento de Auditor en el limbo

En otro tema, el diputado Edgar Romo dijo que aún no hay definición sobre el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, por lo que llamó a las bancadas a definir si se votará la terna aprobada en diciembre o se repondrá el procedimiento. El legislador consideró irresponsable que la Cámara de Diputados herede ese nombramiento a los nuevos diputados que tomarán protesta el 1 de septiembre.

“Hago votos para que los grupos parlamentarios puedan llegar a un consenso que dejen a un lado los calores partidistas. Al final, con los acuerdos que hagan los grupos parlamentarios se puede llegar a un acuerdo, y si no se puede, al menos tendríamos que ampliar a los aspirantes, encontrar a más aspirantes. Sin duda es un tema de esta Legislatura, y yo creo que por responsabilidad tendríamos que resolverla en esta legislatura, y no en la siguiente”, afirmó.

Finalmente, en el tema de la legislación en materia de propaganda gubernamental, un tema que fue ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir antes del 30 de abril, el diputado Edgar Romo afirmó que ya se requirió un calendario de trabajo a la Comisión de Gobernación para dictaminar el tema. Informó que la bancada del PRI presentará en breve una iniciativa al respecto.

