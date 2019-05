La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que se mantiene la contingencia ambiental extraordinaria en la Zona Metropolitana del Valle de México, ante lo cual, entre otras medidas, se suspenden las clases en los centros educativos de nivel básico.

Todos los vehículos con holograma de verificación "2"; aquellos con holograma "1" terminación de placa non; los de engomado azul terminación de placa 9 y 0, y sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas.

Detalló que los vehículos particulares con placas de circulación del extranjero o de otros estados que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, así como los que porten pase turístico, serán considerados como holograma de verificación 2. La restricción incluye a unidades de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación non.

Los niveles altos de contaminación continuaban en la región a pesar de las lluvias del miércoles, alertó, por lo que se están atendiendo las recomendaciones del Sector Salud y, en coordinación con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se decidió suspender este viernes 17 de mayo las clases en todos los centros educativos de nivel básico.

La Comisión explicó que la población ha estado expuesta a la mala calidad del aire por un periodo que se ha alargado, por lo que continúan las medidas para proteger su salud como es evitar actividades al aire libre, más si es ejercicio intenso que aumenta la inhalación de contaminantes, posponiendo también los eventos deportivos hasta que mejoren las condiciones ambientales.

Persiste la mala calidad del aire

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó mala calidad del aire en la Ciudad de México y la mayor parte de la zona conurbada durante la tarde de este jueves, mientras que en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl es muy mala, con 152 puntos de partículas menores de 2.5 micrómetros (PM2.5).

En su reporte de las 18:00 horas informó que en alcaldías como Iztapalapa, Coyoacán, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Tlalpan se registran los niveles más altos de contaminación de la Zona Metropolitana del Valle de México 150, 142, 129, 126 y 125 puntos, respectivamente.

Además de que solo en las alcaldías Benito Juárez, Iztacalco, Cuauhtémoc y Cuajimalpa se registra calidad de aire bueno con 46, 46, 44 y 27 puntos en el mismo orden.

Indicó que en el territorio mexiquense en los municipios de Ecatepec se registran 121 puntos; en Tlalnepantla, 109 puntos; en tanto que en Tultitlán, Naucalpan y Atizapán se alcanzaron 105 de contaminación, respectivamente.

Recomendaciones

La Came llamó a que no se realicen actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre, y recomendó a la población en general hidratarse con al menos litro y medio de agua al día, no usar lentes de contacto y si se sienten molestias acudir de inmediato al médico.

Recomendó que si se usa aire acondicionado debe ser en el modo de “recirculación”, además de que llamó a no fumar.

Cuando los hogares están en zonas cercanas a incendios, donde el humo sea denso, aconsejó colocar toallas húmedas en ranuras de puertas y ventanas, además de evitar el contacto de personas y mascotas con las cenizas, que deben ser barridas y humedecidas ligeramente para que no se eleven otra vez al aire.

Pidió a los empleadores facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadores que forman parte de los grupos sensibles.

En tanto que los vehículos del servicio de transporte de carga con placa federal o local no circulan de las 6:00 a las 10:00 horas de este viernes.

La Came detalló que los vehículos que porten el holograma "0" o "00" vigente están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento“.

Además, difundió medidas para reducir emisiones por quema de materiales, biomasa y combustibles, quedando prohibidas las quemas agrícolas, de llantas, residuos, pirotecnia y otros materiales; así mismo la quema de leña y carbón, al igual que el uso de velas o incienso.

Para reducir emisiones de contaminantes, quedó prohibida la circulación de unidades de transporte de materiales de construcción abiertos y sin lona de cobertura; y se suspendió también el barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos.

También se suspendió el movimiento de materiales generadores de partículas en establecimientos de materiales de construcción con almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto (arena, gravas, arcillas, entre otros), y las actividades de explotación de bancos de materiales.

Las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de cinco mil metros cuadrados de superficie quedaron suspendidas, excepto las que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo, a lo que se suma la suspensión de bacheo, pintado, pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o dificulten el tránsito de vehículos.

Los trabajos que impliquen combustión, relacionados con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales, deberán postergarse, lo mismo que las actividades concreteras fijas y móviles que carezcan de equipo de control de emisiones.

En los sectores de la industria y servicios ubicados en la Zona Metropolitana del Valle de México la vigilancia de los que son de competencia federal está a cargo de la Profepa y en el ámbito local de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) capitalina, así como de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem).

La suspensión de actividades deberán acatarla las industrias y establecimientos de servicio que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles para limpieza o desengrase y que carezcan de control de emisiones.

Mientras que los prestadores de servicios, con excepción de hospitales, que no cuenten con sistemas de control de emisiones de precursores de ozono, deberán reducir la operación de sus calderas en 30 por ciento.

La Comisión advirtió que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) vigilará que 20 por ciento de las estaciones de carburación de Gas LP y las plantas de distribución de Gas LP suspendan sus actividades de 5:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el número de identificación con terminación non (Grupo 4).

Los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y mexiquense continúan el combate a incendios, aseguró la Came, ante su impacto sobre la calidad del aire.

La Comisión llamó a la población a recudir las emisiones en todas las fuentes, así como prevenir y avisar de inmediato a las autoridades sobre incendios forestales, agrícolas, de pastizales, quemas de basura, llantas, fogatas, pirotecnia y cualquier otro evento que genere emisiones contaminantes.

Para ello proporcionó las siguientes formas de contacto, en la capital: Locatel al 5658-1111; en el Estado de México, Centro de Atención Telefónica al 01-800-6969-696; así como la Comisión Nacional Forestal: 01 800-INCENDIO (4623-6346).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis puntualizó que seguirá atenta a la calidad del aire y a la evaluación de las condiciones del clima.