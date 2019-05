La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que debido a que prevalecen los niveles de contaminación causados por los incendios que afectan las regiones centro y sur del país, se mantiene la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante ello, recordó que este viernes 17 de mayo están suspendidas las clases en las escuelas de nivel básico (pre-primaria, primaria y secundaria), así como la circulación, de 05:00 a 22:00 horas, de los vehículos con holograma de verificación 2 y 1 terminación de placa non, además de las unidades con engomado azul terminación de placa 9 y 0.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que hasta el momento la calidad del aire en la capital mexicana es predominantemente mala, con un máximo de 111 puntos de partículas finas (PM2.5) en las alcaldías Iztapalapa y Álvaro Obregón, aunque es en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl donde se reporta el mayor índice de este contaminante, con 125 puntos.

De acuerdo com la CAMe, los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras tampoco pueden circular, al igual que los automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación Doble Cero o Cero, o Exento.

También están impedidos para circular las unidades que porten pase turístico, placa de auto antiguo, que serán considerados como holograma de verificación 2, además de los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación non.

De igual manera no pueden circular los vehículos de carga con placa federal o local de 06:00 a 10:00 horas, en tanto que las unidades con holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación, así como los vehículos eléctricos e híbridos con holograma “Exento“.

