Al igual que a nivel federal, desde hoy inicia el periodo de intercampañas para la elección de la Jefatura de Gobierno, diputaciones locales y alcaldías.

Se mantienen restricciones para evitar actos anticipados, como no llamar al voto y spots sin imagen de candidatos.

claudia sheinbaum pardo, aspirante de morena, pt, pes

“No establecemos relaciones de contubernio, porque el que establece compromisos en lo oscurito llega para pagar esos compromisos”.

Ganarían sólo “con un fraude”

En la Asamblea Estatal de Morena, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Tlatelolco, se informó públicamente la declinación de Cristina Cruz a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por lo que Claudia Sheinbaum se perfila como la candidata de este partido para las próximas elecciones.

En entrevista, Sheinbaum descartó que el proceso interno de Morena se hubiera tratado de una “simulación”, ya que “para ahorrar recursos decidimos estar en los mismos eventos”.

Durante su cierre de precampaña, la morenista planteó terminar con la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios; disminuir la violencia en la ciudad; mejorar la movilidad; el derecho al agua, e invertir en educación, cultura, salud pública, además de “ poner orden al boom inmobiliario”.

“Nosotros, a diferencia de otras fuerzas políticas, no establecemos relaciones de contubernio, porque el que establece compromisos en lo oscurito llega (a los cargos de elección) para pagar esos compromisos. Nosotros no aspiramos a tener bienes materiales, no tenemos precio y ésa es la gran diferencia”, mencionó.

La precandidata de Morena a la jefatura de Gobierno afirmó que ese instituto político se encuentra liderando encuestas en las 16 delegaciones y reiteró que la única manera que el PRD gane será con fraude electoral y compra de votos.

“Ellos van a querer utilizar la guerra sucia, pero nosotros tenemos a la ciudadanía de nuestra parte (...) el 2015 y el 2016, el PRD le apostó al fraude y le apostó a la compra de votos”, lanzó Sheinbaum.

alejandra barrales magdaleno, aspirante del prd, pan, mc

“Saben lo golpeada que está la gente que ha vivido los gobiernos de Morena (...) y no es cierto que han entregado resultados”.

Busca el apoyo de los trabajadores

Respaldada por miles de trabajadores sindicalizados del SUTGDF en su último día de precampañas, la aspirante a jefa de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandra Barrales, aseguró que el partido Morena ve a los trabajadores como “los proveedores del diezmo”.

“El peor momento de los trabajadores sindicalizados en la Ciudad fue cuando estuvo gobernada por los que hoy están en Morena. Cuando dicen que van a actuar con austeridad no piensan en ellos sino en las prestaciones de los trabajadores”, dijo durante su cierre de precampaña en el WTC.

Barrales también aseveró que las delegaciones en las que gobiernan los morenistas están reprobadas y que esto le da la posibilidad de ganar a la coalición del PRD, PAN y MC en la Ciudad de México.

“Saben lo golpeada que está la gente que ha vivido los gobiernos de Morena y saben que no es cierto que han entregado resultados, todos los gobiernos de Morena están reprobados en esta ciudad y ese es el efecto que entendemos que nos demuestran las posibilidades de ganar de manera contundente”, mencionó.

Agregó que le parecen lamentables las declaraciones de Claudia Sheinbaum en las que afirma que la única manera de ganarle a Morena es a través de un fraude, “lo único que demuestra es que se están preparando para una derrota (...) tomamos nota de que tiene condiciones para perder”, expresó Barrales.

La aspirante del PRD, PAN y MC se comprometió con los sindicalizados de la CDMX a darles “el mejor trato colectivo de trabajo que hayan tenido”.

mikel arriola peñalosa, aspirante del pri, pvem, panal

“Quiero ser su candidato para empoderar a los ciudadanos, para acabar con la corrupción, los abusos e impunidad”.

Habla de llamar a cuentas

Al ser ratificado por la Convención de Delegados estatal del PRI como precandidato al Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola afirmó que tiene la experiencia para enfrentar a “las candidatas de los moches y delegados corruptos y de los libertinajes encubiertos con derechos”.

“Quiero ser su candidato a jefe de Gobierno para empoderar a los ciudadanos, para acabar con la corrupción, los abusos e impunidad”, expresó.

Frente a cientos de militantes priistas, en el Teatro Metropólitan, aseguró que su eje principal en caso de ganar la próxima elección será el núcleo familiar. Asimismo, dijo estar en contra de la adopción entre personas del mismo sexo y la legalización de la mariguana con fines recreativos; sin embargo, indicó que pondría a discusión los temas.

Previamente puntualizó que de llegar a ganar la jefatura de Gobierno meterá a la cárcel a los “narcodelegados”.

Al reiterar que el problema de la CDMX es su gobierno, tras 20 años de administraciones perredistas, afirmó que la única solución es cambiarlo. “No me salí del IMSS para dar discursos complacientes, la ciudad está en coma y la sacaré adelante como lo hice con el IMSS”, acotó.

Además, declaró que buscará que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard rindan cuentas por el segundo piso del Periférico y la Línea 12 del Metro.

En caso de llegar a gobernar la ciudad prometió eliminar costos de operación de grúas, las fotomultas, el cobro de renovación de licencias de conducir, cobro de renovación de tarjetas de circulación y candados inmovilizadores.