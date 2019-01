Especialistas en materia de movilidad sustentable exhortaron a las autoridades capitalinas a implementar protocolos para atender el caos vial provocado por el presunto desabasto de combustible en las gasolineras de la Ciudad de México.

Consideraron que lo anterior ha sido provocado por factores como la falta de información concreta por parte de las autoridades y el uso excesivo de los automóviles particulares, lo que ha propiciado las compras de pánico en los últimos días.

Entrevistado por El Economista, el director regional para Latinoamérica del Instituto Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bernardo Baranda, reconoció que las autoridades capitalinas deben informar a los habitantes e implementar medidas sustentables para mejorar la vialidad de la ciudad ante situaciones extremas.

“En general, había sucedido en eventos extremos, como en un sismo, pero no por gasolina. Es necesario más información, no caer en pánico, conocer cuando las gasolineras estarán funcionando en su totalidad y en la media de lo posible que la ciudadanía reflexione si es o no es necesario cargar el automóvil”, dijo.

En ese sentido, argumentó que la dependencia al uso excesivo de los automóviles particulares ha ocasionado que la sociedad ignore que los combustibles son el principal factor de contaminación en las grandes ciudades.

“Debemos apostar a que el transporte público sea de calidad para que haya más y mejores unidades (...) esa es la visión de una movilidad sustentable a largo plazo”, indicó.

Por otra parte, el coordinador de Transporte del Poder del Consumidor, Víctor Alvarado, consideró que actualmente la CDMX cuenta con una política de transporte; sin embargo, carece de una política de movilidad que permita a los usuarios desplazarse por diferentes medios.

Además de que se continúa con la tendencia de construir ciudades que beneficien el uso del automóvil “lo que genera este colapso en los transportes públicos”, declaró.

El coordinador de Poder del Consumidor, Víctor Alvarado, también adelantó que en un “sondeo por 20 gasolineras de toda la ciudad , en 18 se está vendiendo el combustible más caro, lo que tiene un impacto económico principalmente en el transporte público porque deben pagar tres pesos más por litro. Eso se debe corroborar por Profeco y examinar que realmente en los almacenamientos no se tenga otro tipo de combustible más económico”, aseguró.

Iniciativa, contra mal manejo

A fin de fortalecer las acciones en contra del robo de combustible, el diputado de Morena, Raúl Eduardo Bonifaz, propuso reformas para sancionar a quienes utilicen de manera ventajosa la concesión otorgada por el Estado para el manejo de hidrocarburos y contra aquellas personas que teniendo autorización para manejo de hidrocarburos, se prestan a la comisión de hechos ilícitos.